E posibil să iei o brutărie cu doar 100 de euro pe lună? Într-o localitate din Spania primărița caută pe cineva pentru a redeschide singura afacere de profil din sat

21 oct. 2026, Călătorii Culinare
E posibil să iei o brutărie cu doar 100 de euro pe lună? Într-o localitate din Spania primărița caută pe cineva pentru a redeschide singura afacere de profil din sat
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Cuprins
  1. Echipament complet și cuptor tradițional pe lemne
  2. Un punct comercial vital pentru întreaga zonă
  3. Ce oferă satul Huerta del Marquesado

În zonele rurale din Spania, comunitățile locale sunt conștiente că un serviciu public sau comercial odată pierdut este aproape imposibil de recuperat. Din acest motiv, Primăria din Huerta del Marquesado, un mic sat din provincia Cuenca, Spania, cu doar 155 de locuitori, a scos la licitație administrarea singurei brutării din localitate, Horno al Solanillo, oferind facilități financiare greu de refuzat.

Până în luna decembrie a anului 2025, brutăria a fost condusă de María Ángeles Albert, o profesionistă cu peste 30 de ani de experiență, care a fost nevoită să renunțe la afacere din motive de sănătate.

Echipament complet și cuptor tradițional pe lemne

Primăria, care deține spațiul și echipamentele, oferă spațiul complet utilat pentru brutarul care dorește să preia afacerea.

Este disponibil cpmplet gratuit și un cuptor cu lemne (unde lemnul arde în aceeași cameră în care se coace pâinea), restaurat recent și aproape nefolosit, care oferă produselor o aromă unică de fum și o coajă crocantă.

La fel echipamente moderne: cuptor electric, dospitor, malaxor, cameră frigorifică, congelator, mașină de format aluatul, cântare, tăvi și tejghea de prezentare.

Pentru a face oferta cât mai atractivă din punct de vedere economic, chiria lunară stabilită de primărie pornește de la 100 de euro pe lună, cu o reducere suplimentară de 25% în primul an de activitate.

„Tot echipamentul este instalat și gata de lucru. Veneau oameni din satele vecine special pentru prăjiturile cu ulei, biscuiții cu ou și brioșele noastre tradiționale”, explică primărița Ana María Castillero.

Un punct comercial vital pentru întreaga zonă

Lipsei magazinelor sau a supermarketurilor din zonă îi face pe locuitori să depindă de această brutărie, care s-a adaptat în timp pentru a funcționa și ca mic magazin de alimentare cu produse de bază. Redeschiderea brutăriei ar asigura aprovizionarea cu pâine proaspătă nu doar pentru locuitorii din Huerta del Marquesado, ci și pentru satele vecine mai mici, cum ar fi Zafrilla sau Tejadillos, care nu au un atelier propriu.

Ce oferă satul Huerta del Marquesado

Deși este o comunitate mică, satul dispune de infrastructură completă pentru o familie care dorește să se instaleze în mediul rural: bar și punct farmaceutic rural; punct sanitar și școală primară; centru social cu loc de joacă, sală multifuncțională și piscină municipală; bancomat automat pe strada principală.

Comuna este situată în centrul Parcului Natural Serranía de Cuenca, o zonă montană spectaculoasă cunoscută pentru peisajele sale naturale.

„Nu toată lumea trebuie să plece la oraș pentru a prospera. Avem loc pentru oricine dorește să rămână aici și să-și construiască o viață”, a concluzionat primărița într-un apel către mântuirea serviciilor rurale preluat și de El Espanol.

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