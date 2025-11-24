În timp ce în multe gospodării din România porcul rămâne piesa centrală a mesei de Crăciun, în Ungaria tradiția este complet diferită: peștele este nelipsit de pe masa festivă. Iar anul acesta, ungurii își vor putea păstra obiceiul fără costuri suplimentare, în ciuda unui an dificil pentru piscicultură.

Potrivit Agroinform.hu, citat de Mediafax, seceta prelungită începută încă din iarnă a pus presiune pe producători, însă aceștia estimează că vor încheia anul cu rezultate medii și nu intenționează să majoreze prețurile. Astfel, dacă lanțurile de retail păstrează adaosurile de anul trecut, consumatorii vor găsi peștele pentru Crăciun la aceleași tarife ca în 2024.

Cât costă peștele în Ungaria în acest an

Producătorii au comunicat prețurile orientative pentru perioada sărbătorilor:

Crap viu: aprox. 2.000 HUF/kg (circa 5,22 euro)

Crap tranșat: aprox. 4.000 HUF/kg (circa 10,43 euro)

File de somn african: aprox. 4.500 HUF/kg (circa 12 euro)

Somn gri: aprox. 8.000 HUF/kg (circa 21 euro)

În contextul scumpirilor generalizate din ultimii ani, menținerea acestor prețuri este o veste bună pentru familiile maghiare.

80% dintre unguri au pește pe masa de Crăciun

Tradiția consumului de pește în perioada Crăciunului este puternic înrădăcinată în Ungaria. Aproximativ 80% din populație include peștele în meniul festiv, iar 35–40% din consumul anual se concentrează în jurul sărbătorilor de iarnă.

Crapul rămâne preferatul: 85% dintre consumatori aleg acest tip de pește.

La fel ca în anumite regiuni din România, ciorba de pește este preparatul-vedetă, fiind gătită în 81% dintre familii. Peștele prăjit este, de asemenea, extrem de popular (65% dintre familii îl includ în meniu), iar 15% aleg pește fript sau la grătar pentru masa festivă.

De ce mănâncă ungurii pește de Crăciun?

Obiceiul are la bază elemente de tradiție populară, simbolism religios și influențe culturale din spațiul central-european: