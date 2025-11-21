Recent, numeroase canale media au difuzat știri referitoare la scumpiri însemnate pentru carnea de porc. Ca să vedem cum stau lucrurile, G4Food a făcut un tur la mai multe magazine, mari și mici.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Carnea de porc românesc a rămas la prețurile obișnuite

În cele mai multe dintre măcelăriile de cartier, carnea de porc se vindea, joi, la prețurile obișnuite. Pulpa de porc fără os costa în jur de 24 lei/kg, cu variații de un leu în plus sau în minus.

Ceafa de porc, tot fără os, la aproximativ același preț cu cotletul, ajungea la 35 de lei/kg. Cel mai rafinat sortiment, mușchiulețul se vindea cu 41, 42 lei/kg. Desigur că nu lipseau nici oasele, rasoalele, slănina pentru topit sau șoriciul. Toate la prețurile obișnuite, din ultimele luni.

Nu mai vorbim despre organe, care umpleau locul pe care-l aveau rezervat în galantare.

Și, pentru că se apropie sezonul, au apărut și mațele pentru cârnați. Se găsesc într-o varietate foarte largă. Dar, din păcate, cele mai multe au ca țară de proveniență Ungaria…

Promoții la carnea de porc în marile lanțuri de magazine

Trebuie să mai spunem că toată carnea provenea de la abatoare din România. Fiind vorba de București, în mare parte de la Periș.

Surpriza mare a venit însă în supermarketuri. În multe dintre ele sunt în desfășurare promoții în care carnea de porc se vinde cu prețuri incredibile. Pulpa de porc fără os costă doar 16,99 lei/kg, în timp ce cotletul fără os ajunge la nici 27,50 lei/kg. Într-o rețea de retail. În alta, ceafa de porc fără os costă numai 21,99 lei kilogramul, iar mușchiulețul doar 30 lei/kg.

Și acestea sunt doar câteva exemple. E drept că o parte din carnea aflată în promoție pe rafturile marilor magazine nu provine din România. Dar, având în vedere prețurile, asta nu pare să fie o piedică în calea cumpărătorilor.

După cum ne-au declarat mai mulți responsabili de mici magazine, nu se întrevede un motiv de creștere a prețurilor în perioada următoare. Singura surpriză ar putea apărea din partea furnizorilor, dar doar în cazul micilor măcelării de cartier. Dar, cel puțin deocamdată, având în vedere cererea mai scăzută din cauza Postului Crăciunului, și această variantă pare puțin probabilă.

În concluzie, cel puțin deocamdată, nu este cazul să ne facem griji privind aprovizionarea cu carne de porc.