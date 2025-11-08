Pe 8 noiembrie, românii sărbătoresc pe cei care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii îngerilor, călăuzele sufletelor pe drumul spre Rai. Iar pentru cei aniversați astăzi prepară o prăjitură delicioasă, carrot cake.

Dintre cei doi, Arhanghelul Mihail este adesea cel mai venerat în folclorul românesc, fiind considerat comandantul oștilor cerești și un luptător neînfricat împotriva răului. El veghează asupra bolnavilor, indicând momentul morții sau al vindecării, și este asociat cu fenomenele naturii, precum tunetele și grindina, alături de Sfântul Ilie. Arhanghelul Gavriil este cunoscut în special pentru că a adus vestea zămislirii Mântuitorului Fecioarei Maria, dar și drepților Ioachim și Ana.

Tradiția populară românească le atribuie Arhanghelilor un rol complex în viața și moartea oamenilor. Ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere până la moarte, purifică sufletele prin post, ard păcatele și asistă la Judecata de Apoi. În Bucovina și la munte, unde erau patroni ai oilor, se efectuau ritualuri precum aruncarea „turtei arieților” (făcută din făină de porumb) în târla oilor, pentru a afla dacă primăvara va fi bogată în miei. În calendarul popular, sărbătoarea se extinde pe parcursul a trei zile, numite „Capul Arhanghelului”, „Mijlocul Arhanghelului” și „Coada Arhanghelului”.

În ceea ce privește practicile religioase, în ziua de 8 noiembrie se făcea marea pomenire a tuturor morților din familie, iar ofrandele date de pomană se numeau „Moșii de Arhangheli”. Un obicei important este acela de a aprinde lumânări pentru cei vii, dar și pentru sufletele celor morți în împrejurări tragice sau fără lumânare.

Iar în zilele noastre este prilej de sărbătoare și petrecere pentru cei sărbătoriți, familiile și prietenii din jur. Nu poate lipsi prăjitura pe masă în aceasta zi, așa că vă recomand un carrot cake, preparat după rețeta unui faimos chef cu 3 stele Michelin.

Rețeta de carrot cake a chef-lui Jordi Cruz

Jordi Cruz, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari catalani și spanioli, membru în juriul Masterchef Spania, dezvăluie fanilor săi rețeta de carrot cake, o prăjitură foarte iubită în Peninsula Iberică. Musafirii de Sfinții Mihail și Gabriel o vor aprecia cu siguranță, dar o poți pregăti foarte repede și ușor cu orice altă ocazie.

Ingrediente

Pentru aluat

225 g făină

250 g zahăr brun

250 g morcovi

150 ml ulei de floarea-soarelui

5 ouă întregi

4-5 g scorțișoară măcinată

1-2 g nucșoară rasă

Opțional: câțiva cuișoare

10 g praf de copt

Pentru umplutură și glazură:

300 ml frișcă lichidă pentru bătut

250 g cremă de brânză

150 g zahăr pudră cu aromă de vanilie

Preparare carrot cake

Într-un bol, adăugăm făina, praful de copt, un praf de sare, scorțișoara măcinată, cuișoarele măcinate. Amestecăm bine și lăsăm deoparte.

Curățăm morcovii până obținem 250 g de morcovi curățați. Îi tăiem bucăți și îi mărunțim în blender împreună cu 150 ml de ulei de floarea-soarelui. Lăsăm deoparte.

În bolul mixerului, spargem ouăle. Batem cu telul până se spumează. Adăugăm zahărul brun și continuăm să batem până când compoziția își dublează volumul. Adăugăm amestecul de morcov și ulei. Cernem ingredientele uscate rezervate și le încorporăm în compoziție treptat, folosind mișcări de jos în sus și o spatulă.

Ungem cu spray de gătit o formă de tort detașabilă de 23 cm. Turnăm compoziția și o coacem în cuptorul preîncălzit la 175 °C, cu căldură sus-jos și ventilare. Coacem aproximativ 45 de minute. După 30 de minute, dacă prăjitura este prea rumenită, o acoperim cu folie de aluminiu. Înainte de a o scoate, verificăm cu o scobitoare în centru dacă este complet coaptă. Scoatem din cuptor, lăsăm să se odihnească 10 minute și apoi o scoatem din formă. Transferăm prăjitura pe un grătar și o lăsăm să se răcească complet.

Pentru glazură (frosting):

Punem o linguriță de vanilie peste crema de brânză, adăugăm zahăr și amestecăm cu un tel, pentru a omogeniza ingredientele și a înmuia brânza, astfel încât să se poată încorpora ușor în frișca bătută. Turnăm frișca foarte rece într-un bol. Adăugăm ½ linguriță de vanilie și batem cu telul electric, adăugând în același timp zahăr pudră. Batem frișca până se întărește. Încorporăm crema de brânză în frișcă, treptat, cu mișcări de învăluire și ajutorul unei spatule.

Montare carrot cake

Tăiem tortul în două, punem jumătate de cremă peste jumătate, așezăm deasupra cealaltă jumătate. Decorăm cu restul de cremă și bucăți de nuci.

Poftă bună! și La mulți ani! tuturor sărbătoriților de astăzi.