Un camion cu 200 de porci vii s-a răsturnat, miercuri, pe E81, în zona localităţii Topa Mică din judeţul Cluj, transmite Agerpres.

“Pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Aghireşu intervin în aceste momente pentru acordarea primului ajutor calificat şoferului unui autocamion răsturnat pe E81, în zona localităţii Topa Mică, precum si pentru asigurarea măsurilor specifice privind prevenirea incendiilor şi siguranţa participanţilor la traficul rutier. La faţa locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii”, se arată într-o informare a ISU Cluj.

Conform sursei citate, a fost solicitat sprijinul personalului de specialitate din cadrul Primăriei Sânpaul şi Direcţiei Sanitar-Veterinară, iar reprezentanţii operatorului economic care deţin autocamionul a solicitat intervenţia unei automacarele pentru eliberarea părţii carosabile.