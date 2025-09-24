Timp de două zile, în comuna buzoiană Berca se va desfăşura Festivalului Cârnaţilor de Pleşcoi, eveniment cu intrare liberă, la care vizitatorii vor putea degusta din produsele tradiţionale, precum cârnaţii de pleşcoi, babicul şi ghiudem, dar şi din preparate culinare gătite pe loc, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În perioada 26-28 septembrie, în comuna Berca din judeţul Buzău se va desfăşura cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Cârnaţilor de Pleşcoi, produs românesc recunoscut şi protejat în Uniunea Europeană.

„Festivalul Cârnaţilor de Pleşcoi, una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale judeţului nostru, aduce şi anul acesta în prim-plan patrimoniul gastronomic local, dar şi spiritul cald şi primitor din Ţinutul Buzăului. Vă invit să celebrăm împreună gustul autentic românesc într-o atmosferă de sărbătoare şi respect faţă de valorile care ne definesc”, a transmis miercuri, prin intermediul unui comunicat de presă, preşedintele interimar al CJ Buzău, Adrian Robert Petre.

Potrivit organizatorilor, producătorii locali atestaţi vor fi prezenţi cu produse tradiţionale, precum cârnaţi de Pleşcoi, babic, pastramă de oaie, ghiudem, dar şi alte preparate locale. Pentru a oferi o experienţă culinară autentică şi completă, vor fi prezentate şi alte produse precum vinuri, brânzeturi, produse apicole şi reţete culinare ce se vor pregăti sub ochii vizitatorilor.

„Standurile cu vânzare vor fi completate de ateliere pentru copii ‘Tradiţia merge mai departe’, unde copiii vor putea să prepare cu mânuţele lor faimoşii cârnaţi de Pleşcoi, pe care îi vor pregăti şi degusta la finalul atelierului, ateliere pentru copii ‘Laboratorul Umblător’ din Geoparcul UNESCO Ţinutul Buzăului, degustare de produse tradiţionale, meşteri populari, Museum bus, photo corner – oaspeţii vor putea să îşi facă poze într-un cadru tradiţional. Fiind un festival ce se adresează unui public larg, CJ Buzău va amenaja şi un stand de promovare turistică a judeţului Buzău. Scopul este să prezentăm întreaga ofertă turistică şi culturală a judeţului Buzău unui număr cât mai mare de vizitatori”, anunţă organizatorii.

Accesul vizitatorilor la eveniment este liber.