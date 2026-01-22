Blocul alimentar al Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” a fost inaugurat joi după ample lucrări de renovare, a anunţat Fundaţia Metropolis, care a menţionat că proiectul a fost finanţat integral de Fundaţia Super, valoarea totală a investiţiei ridicându-se la 56.500 de euro, transmite Agerpres.

Lucrările de renovare s-au desfăşurat pe o perioadă de 3 luni şi au vizat o suprafaţă totală de 315 metri pătraţi. Infrastructura existentă era depăşită şi nu mai respecta standardele actuale de igienă şi siguranţă alimentară, aspect critic într-un spital cu profil infecţios.

“Înainte de modernizare, blocul alimentar funcţiona într-o infrastructură uzată, cu instalaţii şi spaţii care îngreunau activitatea personalului, creşteau timpii de preparare şi distribuire a hranei şi generau riscuri suplimentare de contaminare. Prin acest proiect, blocul alimentar a fost complet reconfigurat şi adus la standarde actuale, prin refacerea instalaţiilor sanitare şi termice, modernizarea sistemului de iluminat, refacerea pardoselilor şi a finisajelor, modernizarea spaţiilor tehnice, precum şi repararea şi recondiţionarea utilajelor HORECA existente”, se arată într-un comunicat de presă al Fundaţiei Metropolis.

Blocul alimentar deserveşte zilnic aproximativ 350 de pacienţi, pentru care sunt preparate în medie 1.100 de porţii de mâncare pe zi, în condiţii de siguranţă alimentară îmbunătăţite şi cu fluxuri de lucru optimizate pentru personal.

Potrivit sursei citate, modernizarea contribuie direct la prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi susţine procesul de recuperare a pacienţilor prin asigurarea unor condiţii corecte şi sigure de alimentaţie.

“Blocul alimentar este o infrastructură invizibilă pentru public, dar absolut vitală pentru funcţionarea unui spital. Fără condiţii corecte de preparare a hranei, nu putem vorbi despre siguranţă, recuperare sau respect faţă de pacient. Ne bucurăm că, împreună cu Fundaţia Super, am reuşit să oferim Institutului ‘Matei Balş’ o soluţie modernă, adaptată realităţilor medicale de astăzi”, a declarat Codin Maticiuc, fondatorul programului Spitale Publice din Bani Privaţi, citat în comunicatul de presă.

Reprezentanţii managementului Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” au subliniat importanţa acestui proiect pentru funcţionarea zilnică a spitalului şi pentru creşterea nivelului de siguranţă a pacienţilor, în contextul specific al patologiilor infecţioase tratate în cadrul instituţiei.

“Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite pacienţilor a reprezentat o prioritate constantă pentru conducerea şi personalul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ‘Prof. Dr. Matei Balş’, demers susţinut de-a lungul timpului şi prin implicarea societăţii civile. Aşadar, ne bucurăm să anunţăm că am modernizat blocul alimentar, care funcţiona într-o infrastructură învechită, nealiniată standardelor actuale şi generatoare de dificultăţi operaţionale şi riscuri de contaminare. Proiectul a fost realizat printr-o colaborare eficientă cu Fundaţia Metropolis, parteneriat ce a adus resurse şi expertiză esenţiale pentru crearea unui mediu sigur pentru pacienţi şi personal. Pe termen lung, investiţia va contribui la creşterea calităţii actului medical, reducerea riscurilor de infecţii asociate asistenţei şi îmbunătăţirea experienţei pacienţilor”, a declarat Adrian Marinescu, managerul de la “Matei Balş”.

Proiectul de modernizare a fost coordonat şi implementat de Fundaţia Metropolis, iar finanţarea a fost realizată integral de către Fundaţia Super.

“Fundaţia Super s-a alăturat Fundaţiei Metropolis pentru a sprijini renovarea blocului alimentar de la Spitalul Matei Balş, care deserveşte zilnic sute de pacienţi adulţi, pediatrici şi din secţiile de terapie intensivă. Împreună, am contribuit la crearea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul spitalului. Prin parteneriate precum acesta, rămânem angajaţi să susţinem iniţiative din domeniul sănătăţii care întăresc bunăstarea comunităţilor din România şi nu numai”, a declarat Augusta Dragic, preşedintele Fundaţiei Super.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş” este unitatea de referinţă a României în diagnosticarea şi tratarea bolilor infecţioase, având aproximativ 680 de paturi şi 13 secţii clinice pentru adulţi şi copii, inclusiv secţii dedicate HIV/SIDA, terapie intensivă şi spitalizare de zi. Anual, institutul internează în medie aproximativ 13.500 de pacienţi, număr care poate creşte semnificativ în perioade de presiune epidemiologică.