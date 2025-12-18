Festivalul Jumărilor revine, în perioada 19-21 decembrie, în centrul istoric al municipiului Bistriţa, cu cea de-a doua ediţie, iar organizatorii promit trei zile de spectacol culinar, transmite Agerpres.

Evenimentul are loc în preajma sărbătorii Ignatului, marcată tradiţional în data de 20 decembrie, când românii taie porcul pentru Crăciun şi pregătesc bunătăţile cu care îşi vor aştepta colindătorii.

Festivalul este organizat de asociaţiile “Turist în Bistriţa-Năsăud”, “Produs în Bistriţa-Năsăud”, Euro-Toques România şi Euro Est Alternativ, în colaborare cu Primăria municipiului Bistriţa.

Potrivit anunţului făcut de cei de la Asociaţia “Produs în Bistriţa-Năsăud”, participanţii la festival vor putea asista la demonstraţii de gătit live şi vor putea gusta jumări nu doar din carne de porc, ci şi de vită, oaie sau pasăre.

“Gătite pe loc, după reţete tradiţionale şi reinterpretate, jumările redevin vedeta Bistriţei în cadrul singurului festival din România care le poartă numele. În configuraţii şi tipuri de-a dreptul spectaculoase – jumări de porc, vită, oaie, pasăre, paste de jumări, tarte, burgeri, chipsuri de jumări şi alte surprize -, specialităţile culinare pun stăpânire pe centrul Bistriţei, în acest sfârşit de săptămână. Un live cooking show de excepţie, în compania celebrilor Masters of Flames, coordonaţi de Chef Radu Zărnescu, precum şi a îndrăgiţilor talentaţi în arta gastronomiei Marius Gălan şi Ghiţă Andreca”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a asociaţiei.

La fel ca la prima ediţie, organizatorii vor premia cele mai bune jumări, pe baza opţiunilor exprimate de public.