Bărbat despăgubit cu 25 de milioane de dolari, după ce a dezvoltat o boală pulmonară rară, în urma utilizării unui spray de gătit popular / „Era foarte preocupat de sănătate, culturist, practicant de arte marțiale”

Un bărbat din Los Angeles a primit despăgubiri de 25 de milioane de dolari după ce a dezvoltat o boală pulmonară rară, cunoscută drept „popcorn lung”, în urma utilizării unui spray de gătit popular, marca PAM cooking spray, scrie New York Post.

Săptămâna trecută, un juriu al Los Angeles Superior Court i-a dat câștig de cauză lui Roland Esparza, 58 de ani, stabilind că producătorul, compania Conagra Brands, cu sediul în Chicago, nu a avertizat consumatorii asupra riscurilor inhalării vaporilor proveniți din spray-ul cu aromă de unt care conținea diacetil, substanță asociată cu boli respiratorii.

Compania a susținut în instanță că a eliminat diacetilul din produs în 2009. Avocatul reclamantului a arătat însă că Esparza folosea spray-ul încă din anii 1990, considerându-l o opțiune sănătoasă pentru gătit.

„Era foarte preocupat de sănătate, culturist, practicant de arte marțiale”, a declarat avocatul său, Jacob Plattenberger. „Consuma multe proteine, mânca multe ouă și gătea totul pe aragaz. Așa că îl folosea de mai multe ori pe zi”.

„Spray-ul nu mai conține diacetil de aproape două decenii”

În 2022, Esparza a dat în judecată compania, susținând că diacetilul este cauza pentru care a fost diagnosticat cu bronșiolită obliterantă, o boală respiratorie progresivă și ireversibilă, cunoscută drept „popcorn lung”, potrivit Cleveland Clinic.

Afecțiunea și-a primit numele după ce muncitori din fabrici de popcorn pentru microunde din Midwest au dezvoltat această boală în urma inhalării substanței chimice cu aromă de unt folosite în procesul de producție.

Conform Centers for Disease Control and Prevention, majoritatea pacienților au avut beneficii reduse sau inexistente în urma tratamentelor medicale, deși tusea se poate ameliora sau chiar dispărea la câțiva ani după încetarea expunerii la vapori aromatizați.

Conagra a transmis că este în dezacord și dezamăgită de verdict. Într-un comunicat, compania a precizat: „Spray-ul de gătit PAM cu aromă de unt este sigur și nu mai conține diacetil de aproape două decenii. Intenționăm să folosim toate căile legale disponibile pentru a contesta verdictul”.

Directorul general al companiei, Sean Connolly, a reiterat poziția potrivit căreia produsul este sigur.

Avocatul lui Esparza a declarat că acesta speră să fie inclus „în curând” pe lista pentru transplant pulmonar, însă are nevoie de un transplant dublu de plămâni, iar timpul este limitat.

„Considerăm că a fost un verdict corect”, a spus Plattenberger. „Clientul nostru este un om foarte bun, care nu a făcut nimic greșit și a fost nedreptățit, iar sperăm că această decizie îl va ajuta. Nimic nu îi va reda sănătatea, iar chiar dacă va primi transplantul, nu va avea o viață ușoară, dar îi va oferi câțiva ani în plus”.

Potrivit avocatului, deși au existat procese câștigate împotriva producătorilor de popcorn pentru microunde în legătură cu diacetilul, acesta este primul verdict care vizează un spray de gătit în cazul acestei boli.