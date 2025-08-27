Back to School cu Olini – partener de nădejde pentru un început sănătos și plin de energie

Întoarcerea la școală vine cu entuziasm, dar și cu provocări atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari: trezitul de dimineață, teme, colectivitate, schimbări de rutină și inevitabil, o expunere crescută la viroze. Tocmai de aceea, este bine să începi deja să faci câteva schimbări în rutină și alimentație. De exemplu, înainte cu 1-2 săptămâni de începerea anului școlar ar trebui să înceapă și readaptarea la noul program. Asta înseamnă că schimbăm ora de culcare pentru ca, cei mici să nu simtă o schimbare bruscă și să nu fie dați peste cap. Același lucru este valabil și pentru părinți. De asemenea, este bine să le vorbim copiilor despre ce urmează, să le explicăm pașii, să le vorbim despre educatori sau profesori. Asta îi poate ajuta să treacă peste temeri și îi poate face să se integreze mai ușor.

Atenția pe care o acordăm rutinei și alimentației atunci când copiii sunt mici este foarte importantă pentru că ea creează adulții de mâine. Un stil de viață sănătos începe încă din copilărie. Pe lângă cele 8 ore de somn, ieșiri în aer liber, activități sportive, e bine să fim atenți și la alimentația celor mici și să-i învățam să nu sară niciodată peste micul dejun și să se hidrateze corespunzător.

În această perioadă aglomerată, a începutului de an școlar, copiii au nevoie de sprijin pentru concentrare, energie și, mai ales, de un sistem imunitar bine pus la punct.

Olini, producătorul polonez de uleiuri presate la rece, oțeturi artizanale și multe altele, vine în sprijinul unui stil de viață sănătos cu o selecție de produse create cu grijă și atenție.

Uleiul de ficat de cod pentru copii – ajutor pentru creier și imunitate

Este bogat în Omega-3 (EPA și DHA), vitamina D și vitamina A, utile pentru dezvoltarea creierului, susținerea vederii și întărirea sistemului imunitar. Uleiul din ficat de cod de la Olini are o formulă curată, fără metale grele, pesticide sau dioxine. În plus, nu are gust și miros pregnant de pește, iar o linguriță pe zi poate ajuta în această perioadă.

Uleiul pentru elevi – focus și echilibru pentru școlari

Este un amestec de ulei de in, de nuci, de alune de pădure și de măsline. Este bogat în vitaminele A și K, care pot ajuta în procesul de reținere a noilor informații. Poate fi adăugat la micul dejun în smoothie-uri sau iaurt cu cereale.

Oxymel pentru copii – pe bază de miere, oțet și plante

Este o combinație de oțet de mere, ghimbir, usturoi, turmeric și miere care poate susține imunitatea și digestia. Este ușor de luat dimineața, diluat în apă, limonadă, un ceai călduț sau simplu. Este perfect pentru diminețile răcoroase de toamnă.

Pasta de nuci Ciocolini – gustare delicioasă, pentru pauze dulci

Este crema de arahide tartinabilă, ușor crocantă, din nuci prăjite, banane liofilizate și cacao care îndulcește micul dejun sau gustările. Nu conține zahăr rafinat, ci doar ingrediente curate, și este foarte sățioasă. Pasta Ciocolini este ideală pentru micul dejun, ca gustare dulce în pauze sau ca desert după o zi plină.

Olini poate ajuta la completarea unei diete diversificate și încurajează adoptarea unui stil de viață sănătos.

*Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul/informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.