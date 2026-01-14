Guvernul austriac a decis miercuri să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază şi câteva alte alimente, transmite DPA, transmite Agerpres.

La finalul unei reuniuni a coaliţiei guvernamentale, cancelarul Christian Stocker a anunţat că, începând cu luna iulie, cota de TVA va fi redusă la sub 5%. Coşul exact de bunuri care vor beneficia de o cotă redusă de TVA este încă în curs de elaborare.

Inflaţia în Austria este de două ori mai mare decât media UE, iar combaterea inflaţiei este unul dintre principalele obiective ale Guvernului austriac pentru 2026.

Reducerea cotei de TVA ar urma să fie finanţată printr-o taxă pe coletele din anumite ţări, în special din China.

Concurența în comerțul cu amănuntul

Există, de asemenea, loc pentru îmbunătăţirea concurenţei în sectorul comerţului cu amănuntul de produse alimentare, a apreciat ministrul Afacerilor Externe şi liderul partidului liberal Neos, Beate Meinl-Reisinger. Ea a adăugat că puterile Autorităţii Federale pentru Concurenţă vor fi consolidate pentru a ajuta la facilitarea acestei îmbunătăţiri.

Preţurile la energia electrică pentru consumatori vor scădea cu aproximativ o treime, ceea ce va contribui, de asemenea, la lupta împotriva inflaţiei, rezultând economii de până la 200 de euro pe an pentru consumatori, a declarat cancelarul Stocker.

La acestea se adaugă o nouă strategie industrială destinată să consolideze poziţia ţării prin stabilirea unui preţ al energiei electrice, plafonat la 5 cenţi pe kilowatt-oră, pentru consumatorii industriali, care se va aplica începând cu 2027, a continuat Stocker. Aceasta va oferi un sprijin semnificativ pentru industria locală, a spus cancelarul austriac

Coaliţia formată din conservatori (OVP), social-democraţii (SPO) şi Neos, care se află la putere de 10 luni, se confruntă cu rezultate slabe în sondaje. Potrivit sondajelor, Partidul Libertăţii din Austria (FPO), de extremă dreapta, este mult în frunte, cu aproape 40% din preferinţele alegătorilor. Următoarele alegeri din Austria sunt programate să aibă loc în 2029, scrie DPA.