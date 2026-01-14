Terenurile agricole din judeţul Arad s-au scumpit în medie cu 10%, anul trecut, faţă de 2024, conform datelor extrase de autorităţi din ofertele de vânzare, care au fost mai numeroase, iar cel mai mare preţ afişat a fost de 281.764 de euro pe hectar, în localitatea Vladimirescu, lipită de municipiul Arad, transmite Agerpres.

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ), Adrian Alda, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că la nivelul anului 2025 au fost înregistrate 3.566 de oferte de vânzare terenuri agricole. Numărul este mai mare faţă de anul anterior, când au fost înregistrate 3.341 de oferte de vânzare.

Preţul mediu pe hectar, calculat pe baza celor 3.566 de oferte, a fost de 8.300 euro, în creştere cu peste zece procente faţă de anii 2024 şi 2023, ani în care preţul mediu a fost de 7.500 de euro.

Potrivit DAJ Arad, preţul maxim a fost înregistrat în localitatea Vladimirescu, lipită de municipiul Arad, unde pentru un hectar de teren s-a cerut suma de 281.764 de euro.

Preţuri mari au mai fost înregistrate în comuna Şagu – 202.440 euro/ha, comuna Şofronea – 156.441 euro/ha, municipiul Arad – 112.000 euro/ha, comuna Şimand – 99.540 euro/ha sau comuna Şiria – 83.333 euro/ha.

“Fac precizarea că o parte din terenuri nu mai sunt evaluate strict ca terenuri agricole, ci ca terenuri cu potenţial de investiţii. Comunele cu preţuri foarte ridicate la terenul agricol sunt situate în zona periurbană a municipiului Arad şi beneficiază de acces rapid la infrastructură. Aceste terenuri pot fi vizate pentru extinderi rezidenţiale, parcuri logistice şi industriale… În aceste zone cu vârfuri de preţ, cererea vine mai mult din partea dezvoltatorilor decât a fermierilor. Oferta este limitată, ceea ce amplifică creşterea preţului. Consider că aceste tranzacţii trag în sus statisticile, fără a reflecta realitatea agricolă”, a explicat Adrian Alda.

Pe de altă parte, cele mai mici preţuri s-au înregistrat în zone de deal sau cu terenuri mai puţin fertile. Astfel, au fost afişate preţuri de 2.000 de euro pe hectar în Sebiş, Buteni, Bârzava sau Şiştarovăţ.

“Aceste preţuri sunt corelate cu fertilitatea solului, fragmentarea terenurilor, acces dificil şi infrastructură slabă. Unde avem relief de deal/munte, producţiile sunt mai scăzute şi interesul pentru investiţii este mai redus. În ansamblu, evoluţia preţurilor confirmă tendinţa de separare a pieţei terenurilor agricole într-o componentă cu funcţie predominant agricolă şi una cu caracter preponderent pentru investiţii, fenomen care influenţează semnificativ dinamica generală a pieţei terenurilor agricole din judeţ”, a mai spus directorul executiv al DAJ.

În 2024, cel mai scump teren agricol scos la vânzare a fost la Pecica, în proximitatea autostrăzii A1, preţul cerut de proprietar fiind de 30.000 de euro pe hectar.

Conform datelor DAJ Arad, în anii 2016 şi 2017 au fost înregistrate cele mai multe oferte de vânzare de terenuri agricole, respectiv peste 15.000. În anii următori, ofertele au fost mai puţine. De exemplu, în 2020 au fost înregistrate 6.849, la un preţ mediu de 4.950 de euro pe hectar, iar în 2022 au fost 5.147 de oferte, la un preţ mediu de 7.300 de euro pe hectar.

Suprafaţa agricolă a judeţului Arad este de 490.883 de hectare, din care suprafaţa arabilă este de 351.609 hectare, restul reprezentând păşuni, fâneţe, vii şi livezi.