Apicultorii din judeţul Hunedoara solicită Guvernului să ia în calcul o subvenţionare a preţului la motorină pentru deplasările efectuate cu stupii în pastoral, astfel încât costurile cu producţia de miere ce va fi realizată în acest an să scadă şi această activitate să redevină atractivă pentru cei interesaţi, transmite Agerpres.

„Ne afectează preţurile la carburanţi pentru că apicultorii se deplasează în pastoral între 200 şi 300 de kilometri cu maşina, cu pavilionul cu stupi. Acum oamenii stau pe gânduri dacă vor merge sau nu în pastoral. Transportul este foarte scump şi există riscul ca ajunşi în pastoral, apicultorii să nu facă nimic în ceea ce priveşte mierea, din diferite cauze. În ultimii ani, condiţiile au fost vitrege, mulţi au renunţat, chiar dacă motorina nu era aşa de scumpă ca acum. Ar trebui ca statul să subvenţioneze motorina, ca la restul agriculturii. Sunt nişte subvenţii care se dau prin APIA, dar este nevoie de foarte multe acte, procedura este greoaie”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA) Hunedoara, Tiberiu Korb.

În opinia sa, motorina ar trebui oferită apicultorilor care se deplasează în pastoral la un preţ de 6-7 lei pe litru.

„Probabil cam acolo ar fi cât de cât rezonabil. Dar deja am ajuns la 10 lei pe litru”, a punctat Korb.

Potrivit acestuia, anul trecut doar 20-30% dintre apicultori au plecat în pastoral, iar cei care au preferat să rămână acasă cu stupii nu au reuşit să producă miere. În aceste condiţii, stuparii au fost nevoiţi să hrănească familiile de albine încă din toamna lui 2024 şi până acum, în primăvară.

„Sunt puţini cei care au făcut pastoral anul trecut şi au reuşit să extragă ceva miere de rapiţă sau floarea soarelui. Asta a fost recolta de anul trecut. Din păcate, n-au scos nicio lingură de miere de tei sau de salcâm. Apicultorii sunt descurajaţi, foarte multe stupine au dispărut”, a adăugat vicepreşedintele ACA Hunedoara.

El consideră că dacă apicultorii vor fi sprijiniţi cu preţul la motorină, atunci numărul stuparilor care se vor deplasa în pastoral ar putea creşte, cu efect direct asupra producţiei de miere de albine.

„Apicultura este importantă, în primul rând, pentru echilibrul ecosistemului. Peste 70.000 de plante se polenizează cu ajutorul albinelor. Ar trebui să nu uităm acest lucru şi de acest aspect ar trebui să ţină cont cei care fac legi”, a mai subliniat reprezentantul apicultorilor.

În judeţul Hunedoara sunt circa o mie de apicultori.