Ministerul Agriculturii, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată suma de 527,8 milioane de euro pentru 777.670 de fermieri, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, reprezentând plăţi regulate aferente anului de cerere 2025, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis agenției, din această sumă, până în prezent, au fost efectiv virate în conturile beneficiarilor peste 500 milioane euro, pentru un număr de 666.058 de fermieri.

“Plata la timp a subvenţiilor este o prioritate pentru noi şi o garanţie de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiţii şi pentru menţinerea competitivităţii sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Florin-Ionuţ Barbu, citat în comunicat.

Procesul de autorizare şi efectuare a plăţilor continuă, conform calendarului stabilit, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în cel mai scurt timp la toţi fermierii eligibili, precizează ministerul.