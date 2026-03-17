Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită menţinerea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” ca instituţie distinctă, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), concomitent cu aplicarea unor măsuri de reformă şi eficientizare a activităţii acesteia, transmite Agerpres.

În acest sens, organizaţia a transmis comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor o adresă prin care îşi exprimă poziţia în procesul legislativ privind aprobarea OUG nr. 92/2025, act normativ ce vizează reorganizarea MADR şi a unor instituţii din subordinea acestuia.

Într-un comunicat reprezentanţii Alianţei atrag atenţia că în toate statele membre ale Uniunii Europene există o singură autoritate competentă în domeniul zootehniei, responsabilă de aplicarea reglementărilor europene şi de colaborarea cu instituţiile similare din celelalte state. În opinia acestora, fragmentarea atribuţiilor la nivelul direcţiilor agricole judeţene ar putea genera disfuncţionalităţi şi ar îngreuna aplicarea legislaţiei europene.

Totodată, Alianţa subliniază că desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, la aproape 100 de ani de la înfiinţarea instituţiei (8 noiembrie 1926), ar transmite un semnal negativ pentru sectorul zootehnic românesc, pentru fermieri, pentru operatorii din domeniul însămânţărilor artificiale, dar şi pentru profesia de zootehnist şi pentru facultăţile de profil.

„ANZ are un rol esenţial în aplicarea legislaţiei europene în domeniul zootehniei. Conform Regulamentului (UE) 2016/1012 privind ameliorarea animalelor, instituţia este autoritatea competentă desemnată de România pentru implementarea normelor zootehnice şi genealogice, pentru recunoaşterea şi controlul societăţilor de ameliorare şi pentru efectuarea controalelor oficiale privind programele de ameliorare. Activitatea acesteia este raportată Comisiei Europene, iar autoritatea română face parte din sistemul autorităţilor competente ale statelor membre”, se arată în comunicatul organizaţiei, care reprezintă fermieri, cooperative agricole şi organizaţii ale producătorilor din România.

Potrivit sursei citate, instituţia are atribuţii şi în sectorul apicol, prin implementarea Programului Naţional Apicol şi raportarea datelor către Comisia Europeană, precum şi în domeniul identificării şi înregistrării ecvinelor, gestionând baza naţională de date şi sistemul de emitere a paşapoartelor pentru aceste animale.

Pe lângă atribuţiile prevăzute de legislaţia europeană, ANZ autorizează şi controlează operatorii însămânţători din România, responsabili de obţinerea noilor generaţii de animale, programele de ameliorare pentru speciile de interes zootehnic şi evaluează competenţele profesionale pentru ocupaţia de operator de însămânţări artificiale.

De asemenea, instituţia gestionează programe de conservare a resurselor genetice animale, banca naţională de gene pentru material genetic animal şi centrul naţional de biotehnologii de reproducţie. În cadrul ANZ funcţionează şi Centrul Naţional de Formare Profesională în Zootehnie, iar laboratorul acreditat RENAR pentru analiza calităţii laptelui crud operează prin patru puncte regionale. Agenţia administrează şi baza naţională de date pentru ecvidee şi emite paşapoartele pentru cabalinele de rasă.

„Toate aceste activităţi sunt realizate cu aproximativ 230 de angajaţi la nivel naţional, ceea ce confirmă caracterul tehnic şi specializat al instituţiei”, susţin reprezentanţii organizaţiei agricole.

Potrivit Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, economiile bugetare rezultate din reorganizarea instituţiei ar fi nesemnificative în raport cu riscurile şi pierderile pe care sectorul zootehnic le-ar putea înregistra. „În toate statele cu zootehnie dezvoltată există autorităţi zootehnice funcţionale şi puternice, care coordonează, susţin şi controlează întreg sistemul de producţie animală”, atrag atenţia reprezentanţii AAC.

Organizaţiile membre ale Alianţei susţin, în acelaşi timp, modernizarea şi eficientizarea activităţii ANZ, în concordanţă cu concluziile unui studiu de impact privind ameliorarea raselor de animale realizat la nivel guvernamental cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Printre direcţiile propuse se numără simplificarea structurii organizatorice, organizarea pe servicii tehnice regionale, digitalizarea şi interconectarea bazelor de date din zootehnie cu sistemele ANSVSA şi APIA, consolidarea capacităţilor ştiinţifice şi dezvoltarea laboratorului de genetică animală, precum şi modernizarea băncii naţionale de germoplasmă animală”, se arată în comunicat.

De asemenea, organizaţiile consideră necesară elaborarea unei strategii naţionale de dezvoltare a zootehniei, corelată cu planificarea strategică şi bugetară, pentru valorificarea potenţialului sectorului şi menţinerea competitivităţii acestuia.

În concluzie, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare consideră că zootehnia românească are nevoie de o autoritate tehnică stabilă şi specializată, capabilă să asigure aplicarea legislaţiei europene, coordonarea programelor de ameliorare genetică şi conservarea resurselor genetice animale.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare este formată din organizaţiile Federaţia Naţională PRO AGRO, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Uniunea Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), Asociaţia Forţa Fermierilor (AFF).