Situaţia producătorilor autorizaţi de porci şi carne de porc din România este critică din cauza scăderii accelerate a preţului de vânzare, în condiţiile creşterii costurilor reale de producţie, iar fermele româneşti vor începe să se închidă în curând, în absenţa măsurilor concentrate şi a susţinerii din partea partenerilor, fie din lanţul de procesare, fie din cel de distribuţie, atrage atenţia asociaţia de profil.

Conform datelor publicate de Comisia de Clasificare a Carcaselor din România, preţul mediu al porcului în viu în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026 a ajuns la 4,95 lei/kg la producători şi tendinţa este de scădere, în timp ce costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei/kg în viu, ceea ce se traduce în pierderi greu de recuperat pentru ferme, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

“Aceasta nu este o fluctuaţie normală de piaţă, este o prăbuşire care pune în pericol existenţa fermelor româneşti”, avertizează preşedintele APCPR, Adrian Balaban.

Carnea de import domină

În ultimii opt ani de când evoluează pesta porcină africană, România a produs între 20% şi 40% din carnea de porc pe care o consumă. Conform studiului realizat pentru APCPR în 2025, peste 70% dintre consumatorii din România preferă carnea de porc românească, dar nu ştiu să o recunoască la raft, iar de multe ori nici nu o pot găsi la raft.

“Asistăm la această criză pentru producătorii autorizaţi din România din cauza unei presiuni masive a importurilor de carne de porc ca urmare a apariţiei pestei porcine africane în Spania. Totodată, dezechilibrul pieţei este perpetuat de lipsa unui preţ de referinţă naţional comparativ cu alte state membre de unde se importă masiv carne de porc (de ex. Spania, Germania). Oferta neautorizată existentă pe piaţă (inclusiv comercializarea porcilor prin reţele de socializare şi platforme online de către persoane neautorizate sanitar-veterinar şi nefiscalizate), estimată la aproximativ 604 mii capete în 2025 (cu 330 mii capete mai mult decât în anul 2024), conform datelor provizorii publicate de INS, afectează piaţa reglementată reprezentată de fermele comerciale autorizate, care respectă condiţiile de biosecuritate şi siguranţă alimentară”, se menţionează în comunicat.

La toate acestea se adaugă costurile mari pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate suplimentare în fermele autohtone. Condiţiile impuse fermelor comerciale din România sunt foarte stricte şi presupun inclusiv costuri operaţionale mari. Nicio fermă comercială nu poate suspenda măsurile de biosecuritate şi de siguranţă alimentară pentru a-şi reduce cheltuielile, susţin membrii APCPR.

Pesta porcină blochează exportul

În plus, prezenţa constantă a focarelor de pestă porcină africană în ultimii ani blochează posibilitatea de export şi de valorificare a părţilor din carcasă care nu sunt cumpărate de consumatorii români.

“Din cauza evoluţiei pestei porcine africane pe teritoriul României, fermele româneşti nu pot face comerţ intracomunitar şi nici export către ţări terţe, nici măcar către Republica Moldova, în condiţiile în care importăm carne de porc şi porci vii pentru abatorizare chiar şi din Bulgaria”, a adăugat Adrian Balaban.

În curând, susţine APCPR, în absenţa măsurilor concentrate şi a susţinerii producătorilor autohtoni din partea partenerilor, fie din lanţul de procesare, fie din lanţul de distribuţie, fermele româneşti vor începe să se închidă. Redeschiderea unei ferme de creştere suine presupune investiţii mari, care descurajează acest sector.

“Închiderea fermelor înseamnă mai puţine locuri de muncă în mediul rural, dependenţă mai mare de importuri şi vulnerabilitate în situaţii de criză. Consecinţe există şi pentru consumatori, care nu vor mai găsi carnea pe care o doresc la raft. Raritatea ofertei va conduce şi la creşterea preţurilor de vânzare”, transmit producătorii de carne de porc.

Etichetarea cărnii românești

În acest context, APCPR a lansat o discuţie despre etichetarea corectă a cărnii de porc româneşti şi campania de informare “Porcul românesc bine crescut”.

“Încurajăm consumatorii să aleagă carnea de porc românească (de la porci crescuţi şi hrăniţi în România, în condiţii de siguranţă alimentară şi biosecuritate) şi invităm partenerii din retail şi din procesare să susţină fermierii români în acest moment dificil, prin adoptarea campaniei, corecta informare a consumatorilor şi achiziţia de carne de porc românească”, spune preşedintele APCPR.

Politicile de achiziţie bazate exclusiv pe cel mai mic preţ, pe termen lung, vor avea un efect negativ, nu doar asupra sectorului, ci şi asupra consumatorului care va putea cumpăra din ce în ce mai rar carnea pe care o preferă, la preţuri mai mari. Fără producători locali, reţelele comerciale vor fi dependente integral de piaţa externă, iar toate riscurile şi volatilitatea acesteia se vor regăsi în bonurile cumpărătorilor.

“Alegând conştient şi informat carnea de porc românească, nu satisfacem doar o nevoie de plăcere a gustului pe care îl cunoaştem din generaţie în generaţie, ci susţinem un sector important al economiei locale şi multe familii dependente de locurile de muncă, încă active în sector”, se mai arată în documentul citat.

Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) reprezintă şi susţine interesele fermelor comerciale de producţie a cărnii de porc, autorizate sanitar-veterinar, în relaţia cu autorităţile publice locale şi centrale, naţionale şi europene.

Fondată în anul 1991, APCPR este una dintre cele mai longevive asociaţii ale sectorului zootehnic din România. În cei 35 de ani de activitate, asociaţia a contribuit la dezvoltarea filierei cărnii de porc din România prin implicarea activă în elaborarea strategiilor sectoriale şi a legislaţiei, dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii de profil şi ca membru fondator a unor organisme de reprezentare şi de piaţă.