Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și poate fi consumată de către pasageri. Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale, informează Mediafax.

Începând de luni, pasagerii din Aeroportul Henri Coandă din Otopeni nu mai sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată, ci pot consuma în siguranță, apă de la robinet.

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă. Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat într-un comunicat de presă, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Stațiile de apă vor fi disponibile atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor

Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de km.

Compania Națională Aeroporturi București precizează în comunicat că a început deja demersurile pentru amplasarea unui număr de 14 stații de apă potabilă conectate la rețeaua aeroportului. Acestea vor avea și cișmele, dar și dispozitive de încărcare a sticlelor.

Stațiile de apă vor fi disponibile atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări sau la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri. Astfel, pasagerii aeroportului vor avea la dispoziție apă potabilă gratuită.

Prima stație de apă urmează să fie montată în terminalul Plecări chiar în cursul zilei de luni.

În Aeroportul Băneasa vor fi montate alte două stații de apă potabilă pentru pasageri.