Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a organizat, luni, la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, o misiune tehnică alături de experţi internaţionali, în cadrul căreia au fost evaluate proiecte de modernizare a metodelor de testare şi au fost stabilite noi direcţii de colaborare pentru îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii alimentelor, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al autorităţii, întâlnirea a fost organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, în colaborare cu Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, în cadrul misiunii tehnice aferente proiectelor TC ROM5010 şi ROM5011.

La eveniment au participat James Sasanya, reprezentant al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Mihăiţă Gaina, preşedintele Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, Ramona Georgiana Popescu, vicepreşedinte al instituţiei, precum şi Silviu Beia, reprezentant al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Obiectivele întâlnirii

Obiectivele principale ale întâlnirii au inclus prezentarea Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară ca institut naţional de referinţă pentru metodele de testare a siguranţei şi calităţii alimentelor, evaluarea implementării proiectului TC ROM5010, cu accent pe rezultatele obţinute şi pe capacităţile analitice consolidate, precum şi prezentarea obiectivelor proiectului ROM5011 şi discutarea planului de lucru propus pentru perioada 2026-2027, menţionează sursa citată.

Totodată, au fost identificate domenii cu potenţial pentru o cooperare tehnică extinsă, fiind realizată şi o vizită în laboratoarele şi infrastructura institutului.

“Misiunea tehnică a avut ca scop evaluarea progresului şi a realizărilor proiectului TC ROM5010, finalizarea planului de lucru pentru ROM5011 şi identificarea unor noi oportunităţi de cooperare în domeniul testării siguranţei alimentare şi al calităţii produselor. Prin implicarea activă a ANSVSA, România îşi consolidează capacitatea de răspuns în domeniul siguranţei alimentelor şi îşi întăreşte rolul de partener de încredere în cadrul cooperării internaţionale”, se mai arată în comunicat.