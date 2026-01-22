Articole / Reportaje

Anchetă la Bordeaux după decesul unui bebeluș/ Laptele praf consumat de copil aparținea unui lot retras de Nestlé datorită unei posibile contaminări cu o bacterie

Parchetul din Bordeaux anunță deschiderea unei anchete penale privind decesul unui bebeluș, scrie Le Figaro. Au fost solicitate analize pentru a „determina prezența sau absența bacteriei” în laptele consumat de copil.

Parchetul din Bordeaux a anunțat joi deschiderea unei anchete penale pentru cercetarea cauzelor morții unui sugar care a consumat lapte praf Nestlé, la două zile după anunțul privind investigațiile sanitare legate de acest deces.

„După ieșirea din maternitate, sugarul a fost hrănit, în special în perioada 5 – 7 ianuarie 2026, cu un lapte artificial marca Guigoz, care făcuse obiectul unei rechemări din cauza unei posibile contaminări cu bacteria Bacillus cereus”, a precizat Renaud Gaudeul, procurorul Republicii din Bordeaux, care a solicitat analize pentru a „determina prezența sau absența bacteriei” în laptele ingerat.

