Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bihor a anunţat, luni, că a declanşat o anchetă epidemiologică în cazul celor şase orădeni cu vârste între 16 şi 75 de ani, membri ai aceleaşi familii, care au fost internaţi sâmbătă cu suspiciune de botulism la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, după ce au consumat produse din carne de porc preparate în gospodărie, transmite Agerpres.

Potrivit comunicatului remis luni de DSP Bihor, cazul a fost notificat sâmbătă, când medicul infecţionist a anunţat Direcţia de Sănătate Publică Bihor, iar instituţia a declanşat imediat o anchetă epidemiologică.

Din datele preliminare reiese că familia a cumpărat la sfârşitul lunii decembrie 2025 un porc de la o persoană din judeţul Bihor. Animalul a fost sacrificat în gospodăria acesteia, iar carcasele au fost transportate la locuinţa unuia dintre pacienţi, unde au fost preparate produse tradiţionale – şuncă, cârnaţi, caltaboş şi slănină.

Din şunca preparată în gospodărie membrii familiei au început să consume în jurul datei de 24 februarie 2026. Primele simptome au apărut progresiv începând cu 10 martie, iar în 14 martie toţi cei şase membri ai familiei s-au prezentat la secţia de boli infecţioase a spitalului şi au rămas internaţi.

Cazurile sunt repartizate astfel: un pacient are între 15 şi 24 de ani, unul între 35 şi 44 de ani, doi au între 45 şi 54 de ani, unul are între 65 şi 74 de ani, iar unul are peste 75 de ani. Dintre cei şase pacienţi, patru sunt bărbaţi şi doi sunt femei.

Direcţia de Sănătate Publică Bihor a notificat Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, precum şi Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii. De asemenea, la solicitarea conducerii spitalului judeţean au fost identificate spitale care aveau pe stoc ser antibotulinic, acesta fiind direcţionat către spitalul din Oradea din unităţi medicale din judeţele Timiş, Arad şi Hunedoara.

„Pacienţilor li s-a administrat ser antibotulinic şi sunt în continuare sub supravegherea medicilor, starea lor fiind stabilă”, se precizează în comunicatul semnat de directorul executiv al DSP Bihor, dr. Daniela Rahotă.

Probele biologice recoltate au fost trimise la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino din Bucureşti pentru confirmarea diagnosticului.

Reprezentanţii DSP reamintesc populaţiei că botulismul este o intoxicaţie alimentară gravă produsă de toxina bacteriei Clostridium botulinum şi recomandă respectarea unor măsuri de prevenţie: prepararea şi sterilizarea corectă a conservelor de casă, evitarea consumului de alimente cu ambalaj deteriorat, capac bombat sau miros suspect, fierberea conservelor cel puţin 10 minute înainte de consum, păstrarea produselor perisabile la frigider şi respectarea termenului de valabilitate.