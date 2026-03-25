Gofrele, cunoscute și sub numele de waffles, se impun ca unul dintre cele mai comandate deserturi din România, potrivit unei analize realizate de Glovo. În ultimele 12 luni, platforma a înregistrat peste 71.000 de comenzi pentru acest produs, ceea ce plasează România pe primul loc în regiunea Balcanilor în această categorie.

Datele arată că Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din întreaga regiune, confirmând apetitul ridicat pentru acest tip de desert. La nivel național, în topul orașelor se mai regăsesc Brașov, Craiova și Târgu Mureș.

Un record aparte vine din Constanța, unde un utilizator a plasat 257 de comenzi de waffles într-un singur an, echivalentul unei comenzi la aproximativ o zi și jumătate.

De origine belgiană, gofrele sunt preparate dintr-un aluat asemănător celui de clătite, copt într-o formă specială care le oferă o textură crocantă la exterior și pufoasă la interior. Sunt ușor de adaptat, fiind servite atât în variante clasice, cât și în combinații mai elaborate.

Preferințele românilor reflectă această diversitate. Cea mai populară alegere rămâne waffle-ul cu Nutella și banane. În același timp, câștigă teren variantele moderne, precum Dubai Chocolate Waffle, dar și combinațiile fresh, cum este waffle-ul cu caramel și kiwi.

Analiza mai arată că primăvara este sezonul în care cererea pentru acest desert crește vizibil. Luna martie conduce clasamentul comenzilor, urmată de mai și aprilie. Totodată, cea mai aglomerată zi pentru comenzile de waffles a fost 25 martie, când este marcată Ziua Internațională a Waffle-ului.

În ceea ce privește momentul zilei, românii aleg cel mai des să comande gofre seara, intervalul 19:00 – 20:00 fiind cel mai activ.

Glovo este o platformă de livrare care conectează utilizatorii cu restaurante, supermarketuri și magazine locale, operând în prezent în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa. Compania a fost fondată în 2015, la Barcelona.