25 mart. 2026, Retail
ANALIZĂ | Gofrele, unul dintre cele mai comandate deserturi din România. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din Balcani
Foto: Glovo

Gofrele, cunoscute și sub numele de waffles, se impun ca unul dintre cele mai comandate deserturi din România, potrivit unei analize realizate de Glovo. În ultimele 12 luni, platforma a înregistrat peste 71.000 de comenzi pentru acest produs, ceea ce plasează România pe primul loc în regiunea Balcanilor în această categorie.

Datele arată că Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din întreaga regiune, confirmând apetitul ridicat pentru acest tip de desert. La nivel național, în topul orașelor se mai regăsesc Brașov, Craiova și Târgu Mureș.

Un record aparte vine din Constanța, unde un utilizator a plasat 257 de comenzi de waffles într-un singur an, echivalentul unei comenzi la aproximativ o zi și jumătate.

De origine belgiană, gofrele sunt preparate dintr-un aluat asemănător celui de clătite, copt într-o formă specială care le oferă o textură crocantă la exterior și pufoasă la interior. Sunt ușor de adaptat, fiind servite atât în variante clasice, cât și în combinații mai elaborate.

Preferințele românilor reflectă această diversitate. Cea mai populară alegere rămâne waffle-ul cu Nutella și banane. În același timp, câștigă teren variantele moderne, precum Dubai Chocolate Waffle, dar și combinațiile fresh, cum este waffle-ul cu caramel și kiwi.

Analiza mai arată că primăvara este sezonul în care cererea pentru acest desert crește vizibil. Luna martie conduce clasamentul comenzilor, urmată de mai și aprilie. Totodată, cea mai aglomerată zi pentru comenzile de waffles a fost 25 martie, când este marcată Ziua Internațională a Waffle-ului.

În ceea ce privește momentul zilei, românii aleg cel mai des să comande gofre seara, intervalul 19:00 – 20:00 fiind cel mai activ.

Glovo este o platformă de livrare care conectează utilizatorii cu restaurante, supermarketuri și magazine locale, operând în prezent în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa. Compania a fost fondată în 2015, la Barcelona.

Retail
25 mart.
Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”
Estimare: Prețurile alimentelor ar putea crește cu 10-15% într-o lună. Presiunea vine din tot lanțul, nu doar din transport
Pavăl Holding, controlat de frații Pavăl, a notificat Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe pentru a aproba tranzacția de preluare a Grupului Carrefour din România/ Fără acest aviz procesul nu poate fi finalizat
Cava, spumantul spaniol, înregistrează o scădere de 13% a vânzărilor/ Pe piețele internaționale reculul este și mai evident
Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
AAC: Accesul la finanţare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri
Australia și Uniunea Europeană au semnat acordul de liber schimb negociat de ani de zile / Fermierii europeni denunță deja concesiile făcute pentru carnea australiană
Vinul românesc, între potențial uriaș și politici care blochează dezvoltarea / România are un sector vitivinicol recunoscut internațional, dar lipsa unei politici coerente pune în pericol atât dezvoltarea economică, cât și imaginea țării
