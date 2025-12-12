Așa cum indienii au celebrul curry, amestecul de condimente bun la toate, la Napoli, în Italia, perioada Crăciunului e dominată de amestecul aromatic numit pisto. Conține toate mirodeniile Crăciunului, scorțișoară, nucșoară, cuișoare și coriandru, dar nu numai. Evocă momente istorice ale trecutului, când pe vechiul continent ajungeau tot mai multe și interesante produse „coloniale”, odată cu expedițiile navale.

Toate deserturile zonei tipice perioadei primesc câte un strop din acest interesant amestec aromatic numit pisto napoletano. Dar nu neapărat doar dulciurile, se folosește uneori, la libera inspirație și în cantitate limitată și la prepararea felurilor cu carne. Se găsește în comerț, dar preparat acasă are o altă intensitate aromatică, și presupune un procedeu foarte simplu.

Pe cine pasionează lumea fascinantă a condimentelor e perioada ideală de a-l încerca. Dar, la fel de bine, poate fi un dar de Crăciun pentru colegi și prieteni, pregătit cu propriile mâini. Se poate adăuga puțin în amestecul de cacao și nucă pentru cozonac, în compoziția de fursecuri sau chiar la friptura la cuptor – îi dă acea notă în plus interesantă și nouă.

Ingrediente

16 g scorțișoară măcinată

5 g piper

5 g nucșoară

3 g cuișoare

3 g anason stelat

3 g semințe de coriandru

Cum se prepară

Se macină ingredientele: dacă folosiți nucșoară, cuișoare, anason stelat, semințe de coriandru și piper întreg, zdrobiți-le ușor într-un mojar sau într-o râșniță de cafea, pentru a le transforma într-o pulbere grosieră.

Se prăjesc ușor în tigaie antiaderentă: încălziți o tigaie antiaderentă la foc mediu-scăzut. Turnați amestecul de condimente, prăjiți-le aproximativ 1–2 minute la foc mic, amestecând continuu, până când începeți să simțiți un parfum intens. E esențial să nu se ardă.

Depozitare: Păstrați pulberea obținută într-un recipient etanș, într-un loc răcoros și uscat, pentru a-i menține aroma timp de câteva luni.