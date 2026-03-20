Mai mulți operatori economici din domeniul comerțului alimentar au fost amendați de către inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) cu suma de 6,7 milioane de lei, în urma controalelor derulate la nivel național, în această săptămână, transmite Agerpres.

‘În perioada 16-20 martie 2026, activitățile desfășurate la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au debutat cu acțiuni de informare, prin care mesajul protecției consumatorilor a ajuns la peste 1.000 de elevi din întreaga țară. În cursul săptămânii, ANPC a continuat să monitorizeze mediul economic, desfășurând, la nivel național, o serie de acțiuni de control. În acest context, au fost verificați peste 1.900 de operatori economici’, precizează instituția, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 1.393 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 6,7 milioane de lei și 660 de avertismente. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 137.000 de lei și temporar produse de peste 5,72 milioane de lei. Totodată, a fost suspendată activitatea, până la remedierea deficiențelor, pentru 11 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri și depuneri aderente de impurități; nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele de origine animală (ouă); utilizarea agregatelor frigorifice cu acumulări semnificative de gheață și condens; produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire și strivire; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurități și urme de arsură.

De asemenea, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de producție (conductoare electrice neizolate), paviment cu depuneri de impurități, reziduuri alimentare, lichide și gheață și acumulări de reziduuri alimentare în spațiile de preparare au fost alte nereguli descoperite de către ANPC.