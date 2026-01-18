Știința nutriției este într-o continuă evoluție. Alimente pe care până nu demult le consideram neutre sau chiar indulgente sunt analizate astăzi printr-o lentilă mult mai precisă, bazată pe dovezi. Cercetătorii nu se mai întreabă doar dacă un aliment este „sănătos”, ci cum interacționează acesta cu metabolismul, inflamația, hormonii și procesele de reparare celulară, pe termen lung. Concluzia este clară: alegerile mici, de zi cu zi, pot avea un impact major asupra sănătății pe termen lung, conform publicației Parade.

Deși multe dintre alimentele consumate zilnic fac parte din alimentația noastră de secole, cercetările recente scot tot mai clar la iveală modul în care acestea influențează riscul de boală și chiar longevitatea. Iar ceea ce face aceste descoperiri cu adevărat relevante este faptul că nu presupun diete extreme sau reguli rigide, ci pun accent pe alimente simple, accesibile, pe care mulți oameni le consumă deja fără să știe că au beneficii măsurabile pentru sănătate.

O zonă de interes major este legătura dintre alimentație și riscul de cancer. Deși boala are cauze multiple, specialiștii subliniază că ceea ce mâncăm poate influența mediul intern al organismului și modul în care acesta răspunde în fața proceselor canceroase.

Cum influențează alimentația riscul de cancer

Cancerul este o afecțiune „multifactorială”, ceea ce înseamnă că nu este cauzat niciodată de un singur aliment, obicei sau decizie. Alison Tierney, dietetician oncolog certificat, explică faptul că, deși alimentația nu provoacă și nu vindecă singură cancerul, aceasta joacă un rol important.

„Influențează puternic mediul intern în care cancerul fie se luptă să supraviețuiască, fie prosperă”.

Specialista subliniază că nu contează doar alimentele individuale, ci mai ales tiparele alimentare. Ea consideră că alimentele „protectoare” sunt cele vegetale, integrale și minim procesate, care furnizează fibre – utile pentru eliminarea substanțelor potențial cancerigene și pentru reglarea hormonilor – și susțin un microbiom intestinal sănătos. Acestea ar trebui consumate regulat.

Pe de altă parte, Meghan Garrity, dietetician specializat în nutriția oncologică, atrage atenția că anumite alimente, precum carnea roșie și cea procesată, pot duce la formarea unor compuși cu potențial cancerigen.

Alimentul pe care dieteticienii oncologi îi îndeamnă pe toți să îl consume mai des în 2026

Categoria de alimente pe care dieteticienii oncologi o recomandă constant este cea a legumelor fără amidon, în special legumele crucifere.

„Ca dietetician oncolog și supraviețuitoare a cancerului, aceasta este o recomandare pe care o subliniez constant pacienților mei”.

Din această categorie fac parte broccoli, varza de Bruxelles, conopida, kale, varza, bok choy și rucola. Potrivit lui Tierney, legumele crucifere conțin compuși numiți glucozinolați, care se descompun în substanțe bioactive puternice, precum sulforafanul și indol-3-carbinolul.

„S-a demonstrat că acești compuși activează enzimele naturale de detoxifiere ale organismului, susțin un metabolism sănătos al estrogenului, reduc inflamația, inhibă creșterea celulelor canceroase și sprijină funcția imunitară”.

Meghan Garrity completează că aceste legume conțin antioxidanți specifici – izotiocianați și indoli – care au fost asociați în mod constant cu un risc mai scăzut de cancer, în special de cancer de prostată.

Potrivit lui Tierney, consumul de legume crucifere a fost asociat și cu reducerea riscului de cancer de sân, pulmonar și colorectal.

Pentru cei care vor să se concentreze pe un aliment cu un potențial deosebit, specialista recomandă germenii de broccoli.

„Acești germeni minusculi pot conține de 10 până la 100 de ori mai mulți glucozinolați decât broccoli matur. Sunt, de asemenea, ieftini și ușor de crescut acasă, pe blatul din bucătărie”.

Alte alimente care pot reduce riscul de cancer

Un alt aliat important în prevenția cancerului este o categorie adesea trecută cu vederea: leguminoasele. Fasolea, lintea, năutul și mazărea sunt descrise de Tierney drept „incredibil de protectoare împotriva cancerului”.

„Sunt bogate în fibre, ajută la reglarea glicemiei și a nivelului de insulină și susțin bacteriile benefice din intestin, care produc butirat, un acid gras cu lanț scurt asociat cu un risc mai mic de cancer colorectal”.

Specialista mai menționează și produsele din soia integrală, precum tofu, tempeh și edamame.

„În ciuda miturilor persistente, dovezile științifice sunt foarte liniștitoare: alimentele din soia integrală sunt sigure și pot reduce, de fapt, riscul anumitor tipuri de cancer, inclusiv al celor sensibile la hormoni”.

La rândul ei, Meghan Garrity adaugă semințele de in pe lista alimentelor care pot contribui la reducerea riscului de cancer. Deși cercetările sunt încă preliminare, unele studii sugerează că un consum zilnic de semințe de in ar putea reduce riscul de cancer de sân și al altor tipuri de cancer.

Specialiștii subliniază însă că alimentația nu este singurul factor care contează în prevenția cancerului. Pe lângă o dietă echilibrată, activitatea fizică regulată joacă un rol esențial. Recomandarea actuală pentru adulți este de cel puțin 150 de minute de activitate moderată sau 75 de minute de activitate intensă pe săptămână.

„A fi activ fizic și a reduce timpul petrecut în sedentarism pot ajuta la menținerea unei greutăți corporale sănătoase, la îmbunătățirea sensibilității la insulină, la reducerea inflamației și la optimizarea funcției imunitare”.