Acesta este uleiul obținut prin presare la rece. Procesul nu implică utilizarea de substanțe chimice sau temperaturi ridicate. Uleiul extravirgin are un nivel foarte de aciditate scăzut, ideal sub 0,8%. În acest mod păstrează un conținut foarte ridicat de polifenoli, adică exact acei compuși naturali care au rol antiinflamator și antioxidant. Are o aromă ușor fructată, care este un indiciu de prospețime și calitate.