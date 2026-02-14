Europa trebuie să fie vigilentă în faţa ameninţării unei instrumentalizări a lanţurilor de aprovizionare alimentară, a avertizat sâmbătă comisarul european pentru agricultură, reamintind că dependenţa de producţia alimentară externă riscă să facă Uniunea Europeană vulnerabilă, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Nu putem construi un continent cu stomacul gol, nici să câştigăm un război cu stomacul gol”, a declarat Christophe Hansen la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

“Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol. Şi nu sunt eu cel care spune asta. Sunt ei cei care o spun şi se folosesc masiv de asta. Cred deci că trebuie să lucrăm asupra dependenţelor noastre, pentru că dependenţele sunt vulnerabilităţi”, a subliniat el.

Cu prilejul unei discuţii privind rezistenţa împotriva utilizării alimentaţiei ca armă de război, comisarul european a reamintit că dacă o ţară depinde de importuri alimentare care provin din Rusia, “asta este periculos”.

Hansen şi-a exprimat îngrijorarea că Uniunea Europeană a fost puternic dependentă de importurile de fertilizatori din Rusia şi Belarus, ceea ce a plasat blocul comunitar “într-o situaţie foarte periculoasă”.

“Nu vreau să ne îndreptăm spre aceleaşi dependenţe în materie de producţie alimentară”, a adăugat el. “Trebuie să examinăm impactul mondial al utilizării produselor alimentare ca armă de război”, a pledat comisarul european pentru agricultură.

“Trebuie să recunoaştem că asta face parte dintr-un război hibrid pe care l-am neglijat adesea pentru că era mai practic, dar în aceste vremuri critice trebuie să trecem la nivelul superior. Dacă se vorbeşte de securitate fără a se vorbi de alimentaţie, nu se acoperă decât jumătate din câmpul de luptă”, a avertizat el.