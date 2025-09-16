Delta Dunării a fost desemnată Destinația Anului 2025 printr-un demers inițiat și coordonat de OMD Tulcea. Alexandru Filip este managerul Organizației de Management a Destinației (OMD) Tulcea – a doua cea mai mare din țară ca număr de mebri, după cea din Borsec, dar și antreprenor în HoReCa – se ocupă de Casa Filip din Sarichioi. Instituția a lansat aplicația “Tu și Tulcea” și, printre altele, a coordonat campanii de promovare a orașului care își arată, deja rezultatele. Cele mai mari provocări: să sporească atractivitatea orașului, care e perceput mai degrabă ca o parcare pentru Deltă, deși întrunește multe criterii pentru a deveni destinația unui City Break, dar și să compenseze “reducerea vizibilă a consumului care se resimte în HoReCa”.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

G4Food: Pentru cei care nu știu, ce este și cu ce se ocupă un OMD în general, și OMD Tulcea în particular, detaliază te rog ce înseamnă „Tu și Tulcea” de la haștag la aplicație.

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Organizațiile de Management al Destinației (OMD) sunt entități relativ noi în peisajul turismului românesc, apărute odată cu noua lege a turismului din 2022. Pe scurt, OMD-urile sunt inițiative ale autorităților publice locale, printr-un parteneriat cu mediul de afaceri, create cu scopul de a dezvolta destinația într-un mod profesionist, coordonat și integrat. Dacă vreți, poate fi privit și ca o instituție subordonată Primăriei sau Consiliului Județean.

Astăzi, în România, avem 23 de OMD-uri locale, 6 județene și 1 regional. Dintre acestea, pe lângă faptul că sunt puține în accepțiunea mea, nu toate sunt operaționale. Ca paranteză, în țările dezvoltate turistic din vestul continentului, astfel de structuri funcționează și performează de zeci de ani.

OMD Municipiul Tulcea s-a născut ca proiect în toamna anului 2023, iar pe 27 decembrie 2023 am reușit să obținem și avizul legal de la MEDAT. Am devenit atunci al 20-lea OMD din România și primul din județul Tulcea. „Tu și Tulcea” este noul brand turistic local, o abordare personală fiindcă am identificat această oportunitate de asociere: Tu ca parte din Tulcea. Hashtag-ul, site-ul, aplicația de mobil, pagina de Facebook, contul de Instagram – toate acestea sunt vectorii de comunicare asociați brandului prin care spunem povestea turistică a Tulcei.

„Tulcea poate deveni un hub turistic regional”

G4Food: Cine sunt membri și cum ajută OMD-ul HoReCa?

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Am plecat din start la drum cu 23 de membri fondatori din mediul privat. Desigur, alături de Primăria Municipiului Tulcea, inițiatorul proiectului fiind chiar primarul orașului, domnul Ștefan Ilie. După Adunarea Generală din primăvara acestui an, am mai cooptat încă 10 membri, ajungând la 34 în total, al doilea cel mai mare din țară după cel de la Borsec. Dintre aceștia, 10 sunt unități de cazare, 13 sunt restaurante, cafenele și puburi & 10 sunt organizatori de excursii în Delta Dunării. Coordonând o structură atât de „consistentă”, recunosc că tot procesul decizional nu e deloc ușor. Dar ce știu e că toate hotărârile pe care le luăm împreună la masă sunt reprezentative, în interesul și beneficiul tuturor celor care activează în turismul local. În fapt, asta e și datoria unui OMD.

G4Food: Orașul Tulcea este mai mult o parcare pentru cei care pleacă în Deltă. Cum încercați să le stârniți interesul turiștilor și măcar pentru o zi de rămas în Tulcea, dacă nu un City Break?

Alexandru Filip (OMD Tulcea): E adevărat că orașul Tulcea e perceput ca un simplu punct de tranzit în drumul turiștilor spre Delta Dunării. Însă, Tulcea înseamnă mult mai mult de atât. În primul rând, e un oraș cu o istorie fascinantă, o cultură bogată și multe locuri de vizitat. Faleza „Ivan Patzaichin”, Piața Civică, muzeele din oraș, casele istorice, Monumentul Independenței – toate acestea sunt neratat chiar și într-o vizită de doar câteva ore în oraș. De exemplu, știați că la Tulcea e cel mai mare complex de acvarii din România?

Dar eu îmi întăresc părerea că Tulcea poate deveni un hub turistic regional, perceput ca o destinație de city break. Principalul argument este poziționarea atât de privilegiată pe hartă. Pe deoparte ești chiar la intrarea în Delta Dunării, unde poți merge în excursii complete de o zi. Iar pe de altă parte ai acces facil și la celelalte atracții turistice de pe partea continentală a județului: mănăstiri, biserici, cetăți, sate, crame și multe altele.

„Când spui Tulcea, în primul rând te gândești la pește”

G4Food: Care sunt strategiile gastronomice pentru Orașul Tulcea?

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Gastronomia locală este componentă esențială în povestea turistică a orașului, a județului, a regiunii. Când spui Tulcea, în primul rând te gândești la pește – la ciorba de pește, la storceag, la icre, la pește afumat, la crap pe varză, la malsolca și câte și mai câte. În plus, peste această bucătărie pescărească mai vin și toate acele preparate ale minorităților etnice – de la ucraineni și bulgari, de la turci și tătari, de la greci și italieni, de la machedoni și armeni. Tulcea e un județ privilegiat din acest punct de vedere, iar turiștii care ajung la noi cu siguranță vor avea parte de o experiență completă.

G4Food: Cât de mult contează newmedia în această promovare și cum vă folosiți de ea?

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Campaniile noastre de promovare sunt axate pe mai multe direcții, implicit pe mai multe canale: de la mass-media tradițională (TV și radio), până la acțiuni cu influenceri și creatori de conținut. Și segmentul de digital este bine acoperit, fiindcă ne mândrim deja cu o aplicație de mobil care a depășit de curând 3000 de descărcări (totul în regim organic). Ce n-am testat încă dar urmează de la anul este integrarea AI în strategia noastră de marketing.

„Ne afectează această reducere vizibilă a consumului care se resimte din plin în HoReCa”

G4Food: Cât de mult afectează strategia de promovare reducerile bugetare? Există și soluții alternative?

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Reducerile bugetare ne afectează mai puțin. Ce ne afectează însă este această reducere vizibilă a consumului care se resimte din plin în HoReCa. Noi simțim asta în randamentul colectării taxei de promovare de la unitățile de cazare din oraș. De altfel, bugetul nostru depinde de această taxă, implicit randamentul OMD-ului. Dar încercăm să ne adaptăm, să optimizăm totul din mers și să-i dăm înainte, așa cum obișnuiesc să spun, „cu toate pânzele sus”. Toate vor trece și toate se vor așeza. Din această perspectivă, e un context bun pentru a construi. Iar noi fix asta facem acum la Tulcea: rescriem și reconstruim povestea turistică a locului.

G4Food: Poate fi gastronomia brand de țară și atu pentru atragerea turiștilor străini? Să devenim o destinație gastronomică? Dacă da, ce ne lipsește?

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Absolut. Așa cum gastronomia se regăsește cumva în povestea oricărui brand de țară. Dar oare avem noi un brand de țară? Fiindcă o țară frumoasă avem cu certitudine. Avem noi o gastronomie integrată în acest brand? Fiindcă un patrimoniu culinar impresionant avem cu siguranță. Puțin probabil ca turiștii să vină la noi special pentru componenta gastronomică, decât dacă e un festival specific, însă aceasta e mereu în completarea experienței oferite de atracțiile din destinația respectivă. Cu alte cuvinte, normal că dacă vii la Tulcea să explorezi Delta Dunării sau să vizitezi mănăstirile, cetățile și satele, îți vei dori să încerci și diverse preparate din bucătăria locală. Pentru mine, abordarea în acest sens a autorităților centrale a fost, este și rămâne o mare dezamăgire. Îmi iau însă cumva doza de optimism de la diverse entități locale care chiar știut să se promoveze. Dar și de la țări care dețin cu adevărat un brand turistic. Și nu, nu e nevoie să ne gândim la Italia, Franța sau Spania. Este suficient să aruncăm o privire la frații noștri de peste Prut. Deci se poate! Important e să existe voință și oamenii potriviți la locul potrivit.