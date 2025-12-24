Alertă sanitară în Catalonia, după un nou focar de gripă aviară. Regiunea se află deja în plină criză cauzată de pesta porcină africană

În plină criză cauzată de pesta porcină africană, guvernul catalan a decretat miercuri alertă sanitară după detectarea unui focar de gripă aviară la o fermă din Lleida. Anunțul a fost făcut de consilierul pentru Agricultură, Zootehnie, Pescuit și Alimentație, Òscar Ordeig, într-o conferință de presă. A fost dispusă, astfel, izolarea tuturor exploatațiilor avicole pe o rază de 10 kilometri de la primul caz raportat. De asemenea, guvernul regional va delimita o rază de la 0 la 3 kilometri în jurul focarului pentru a desfășura o supraveghere sporită, relatează ziarul El Pais.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ordeig a precizat că dispozitivul pentru sacrificarea păsărilor infectate a fost deja pus în funcțiune și a ordonat imobilizarea tuturor exploatațiilor din apropierea focarului. În prezent, în Spania există 14 focare active de gripă aviară, conform consilierului, la care se adaugă cel anunțat în Lleida. Pentru moment, Executivul exclude existența altor exploatații avicole afectate pe raza primului kilometru. În plus, acesta adaugă că nu s-au produs mișcări de animale în interiorul exploatației afectate.

În contextul crizei provocate de pesta porcină africană, la care se adaugă acest prim focar de gripă aviară, Ordeig a făcut un apel la calm către populație, subliniind că consumul de carne și ouă este sigur pentru sănătatea umană. „Departamentul, echipele tehnice și veterinare, precum și sectorul sunt pregătite să facă față focarului. Este o boală serioasă care necesită acțiune rapidă”, a subliniat acesta.

Guvernul deschide acum un termen de 30 de zile pentru a încerca să izoleze contagierea păsărilor domestice. „Dacă facem lucrurile bine, într-o lună vom putea închide focarul și ridica restricțiile asupra exporturilor, care nu sunt atât de mari ca în cazul pestei porcine”, a explicat Ordeig.

Într-un comunicat emis ulterior conferinței de presă, guvernul regional a cerut cetățenilor și presei să nu se apropie de exploatația afectată, nici pe jos, nici cu vehicule, pentru a evita orice risc de dispersare a virusului. Potrivit departamentului, protocoalele sanitare și circuitul asistențial sunt coordonate cu Spitalul Universitar Arnau de Vilanova (Lleida).

Începând cu 17 noiembrie, în contextul scenariului de risc epidemiologic ridicat comunicat de Bruxelles și de Ministerul Agriculturii, guvernul catalan activase deja măsuri suplimentare de biosecuritate în exploatațiile avicole. Măsurile includ, pe lângă izolarea păsărilor, protocoale de acces și mișcare, igienă personală, curățare și dezinfecție, gestionarea animalelor, a furajelor, a apei și gestionarea deșeurilor și a cadavrelor.

Anunțul vine după ce Buletinul Oficial al Comunității Madrid (BOCM) a publicat marți că, din septembrie, în regiune au fost detectate aproximativ douăzeci de focare de gripă aviară. Din acest motiv, Executivul regional din Madrid a decis să restricționeze creșterea păsărilor în 18 municipalități până în ianuarie. Numai în noiembrie, aproape trei milioane de găini ouătoare au fost sacrificate din cauza unei extinderi fără precedent a virusului subtip H5N1.