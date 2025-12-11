Alertă în Irlanda de Nord: Boala limbii albastre amenință fermierii

Autoritățile din Irlanda de Nord au reacționat rapid după confirmarea prezenței virusului bolii limbii albastre (bluetongue) la mai multe bovine, inițial descoperite într-un abator din apropiere de Bangor, County Down. A fost instituită o zonă temporară de control de 20 km, iar fermierii au fost îndemnați să raporteze imediat orice semne clinice și să izoleze animalele suspecte. Potrivit ministrului agriculturii, situația provoacă “anxietate reală” în rândul comunității agricole, având potențial de a afecta grav sectorul agroalimentar, notează BBC.

Specialiștii avertizează că, deși bluetongue nu reprezintă un pericol pentru oameni și nu compromite calitatea laptelui sau cărnii, boala poate genera pierderi semnificative în rândul animalelor afectate, de la suferință, la sacrificări și restricții de circulație și comerț.

Vaccinarea împotriva BTV-3 a fost recomandată de autorități, dar decizia le aparține crescătorilor.

Ce este boala limbii albastre?

Bluetongue este o boală virală, transmisă de insecte hematofage din genul Culicoides (musculiţe), care afectează rumegătoare precum ovine, bovine, caprine sau chiar unele specii sălbatice. Boala nu se transmite direct de la animal la animal și nu reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană sau siguranța alimentară.

Printre simptome se numără inflamarea mucoaselor nazale și orale, leziuni/ulcerații, febră, dificultăți de respirație, salivare excesivă, șchiopături sau ulcerări ale membrelor. De asemenea, boala poate provoca pierderi economice serioase, în funcție de mortalitatea și morbiditatea efectivelor.

Există zeci de serotipuri de virus bluetongue la nivel mondial, virulența și gravitatea bolii variază de la un serotip la altul.

Boala limbii albastre în România

În România, primul caz confirmat de bluetongue a fost înregistrat la 22 august 2014, în județul Buzău, când s-a descoperit serotipul BTV-4. În lunile următoare, boala s-a răspândit rapid: au fost afectate sute de vite și ovine, iar în octombrie 2014 autoritățile afirmau că bluetongue s-a răspândit în 26 de județe. În total, s-au raportat aproape 1.900 de animale bolnave și circa 384 de decese în rândul efectivelor din zonele afectate.

Boala a necesitat restricții de mișcare a animalelor, instituirea unor zone de carantină și măsuri de control al insectelor, dar nu au existat vaccinări pe scară largă și nici tratamente specifice, ci doar măsuri de monitorizare, evitare a mișcărilor și insecticidare. În urma eforturilor de control și supraveghere, la începutul anului 2016 România a declarat că a recâștigat statutul de zonă liberă de bluetongue.

Cu toate acestea, boala reapare periodic. De exemplu, în acest an au fost semnalate cazuri noi într-o exploatație de bovine din județul Sibiu.

Cât de periculoasă este situația din Irlanda pentru restul Europei?

Situația actuală din Irlanda de Nord dar și din alte țări europene ar trebui să servească ca un semnal de alarmă pentru fermieri și autorități. Din experiența outbreak-ului din 2014, se știe că boala poate să reapară și să se răspândească rapid, dacă nu există vigilență, supraveghere a insectelor vectori și protocoale de control.