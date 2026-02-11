Persoane necunoscute au aruncat resturi din cadavrele unor porci domestici bolnavi de pestă porcină africană în apropierea unui baraj aflat în construcţie pe râul Sebeş, fiind demarată o anchetă pentru identificarea acestora, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“La exploataţii non-profesionale, la gospodăriile populaţiei, nu avem niciun focar de pestă porcină africană. Avem două focare declarate pe raza localităţii Petreşti, pe nişte cadavre de porci domestici abandonate în acea zonă. Sunt implicate şi celelalte autorităţi, poliţia, poliţia locală, s-au instalat camere de supraveghere în acea zonă, pentru că de fiecare dată deşeurile au fost găsite în aceeaşi zonă”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba, Vasile Spînu.

El a precizat că resturile de cadavre, constând mai mult în organe, au fost găsite, la un interval de patru zile, în proximitatea barajului care este în construcţie în zonă, iar cei care le-au aruncat au avut grijă să nu arunce şi elemente de identificare, cum ar fi crotaliile.

După declararea focarului, a fost instituită o zonă de biosecuritate şi supraveghere.

“Va trebui să facem o catagrafiere cu medicii concesionari din zonă şi cu personal de la noi din direcţie, o catagrafie a tuturor porcilor, inclusiv pe ce înseamnă fermă, pe o rază de până la 13 kilometri, în gospodăriile populaţiei vom identifica toţi porcii, (…), se pun sub supraveghere clinică şi, dacă nu apar noi cazuri într-o perioadă de 21 de zile, putem ridica restricţiile pe acea zonă şi închidem focarul”, a adăugat Vasile Spînu.

În altă ordine de idei, de la începutul acestui an au fost confirmate în Alba 13 cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreţi, cele mai multe cazuri pe fondurile de vânătoare Jidvei şi Valea Lungă. Pe toată durata anului trecut, în Alba au fost nouă cazuri de pestă porcină africană la mistreţi, pe opt fonduri de vânătoare.