Fermieri, traderi, procesatori, finanţatori, furnizori de tehnologie şi reprezentanţi ai autorităţilor şi-au anunţat participarea la evenimentul Agri Trade Summit 2026, organizat pe 26 februarie, la Centrul Expoziţional Romexpo.

„România îşi consolidează poziţia de actor regional relevant şi ‘The Power House’ al agribusiness-ului din regiunea Mării Negre, cu un rol activ în securitatea alimentară şi comerţul agricol european. Interesul pieţei este deja confirmat. Peste 500 de bilete au fost vândute, cu mai mult de o lună înainte de eveniment, semn al nevoii acute de informaţie, analiză şi decizie într-un an agricol complex. Conceput ca platformă de decizie în agribusiness, Agri Trade Summit 2026 reuneşte într-o singură zi fermieri, traderi, procesatori, finanţatori, furnizori de tehnologie şi reprezentanţi ai autorităţilor, într-un format care combină sesiuni de analiză strategică cu o zonă expoziţională extinsă”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor, transmis marţi AGERPRES,

Potrivit sursei citate, ediţia 2026 a evenimentului de profil îi are pe agendă, ca invitaţi, printre alţii, pe: Victor Negrescu – vicepreşedinte Parlamentul European, Adrian Chesnoiu – director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Florian Ciolacu – director executiv Clubul Fermierilor Români, şi Mircea Băluţă – director executiv al UNCSV (Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal).

Componenta expoziţională a summitului reflectă structura reală a pieţei şi interesul companiilor relevante pentru România şi regiune. Pe lista expozanţilor confirmaţi se regăsesc unele dintre cele mai mari asociaţii de fermieri din România, precum şi parteneri din zona food şi drink.

Agri Trade Summit este organizat de AGRIColumn, companie de consultanţă şi analiză de piaţă.