Agenția Domeniilor Statului (ADS), aflată sub subordinea Ministerului Agriculturii, elaborează în prezent un proiect de pachet legislativ și tehnic pentru concesionarea terenurilor agricole neproductive aflate în portofoliul statului, anunță profit.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Obiectivul îl reprezintă posibilitatea construirii de centrale pentru producția de energie regenerabilă (eoliană, solară, hidro, biomasă etc.) și infrastructură de stocare a acesteia.

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin componenta REPowerEU.

Statul vizează desemnarea unor „zone de accelerare”, unde procedurile de autorizare pentru proiectele verzi să fie simplificate și să nu depășească 12 luni.

Termenul limită îl reprezintă data de 21 februarie 2026, când România trebuie să identifice și să cartografieze oficial aceste zone, terestre și acvatice, care se pretează la investiții energetice.