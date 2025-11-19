Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a transferat, în octombrie, fonduri nerambursabile de peste 1,1 miliarde de lei, echivalentul a 218,999 milioane euro, către fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale, beneficiari ai PNDR 2020 şi ai PS PAC 2027, conform unui comunicat de presă, transmite Agerpres.

Din întreaga sumă plătită de AFIR în intervalul 1 – 31 octombrie 2025, contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este de 185,7 milioane de euro, iar cofinanţarea naţională de la Bugetul de Stat se ridică la 33,3 milioane de euro.

Fondurile sunt destinate implementării proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, dar şi susţinerii fermierilor care beneficiază de plăţile compensatorii pentru mediu şi climă.

“Cele peste 1,1 miliarde de lei plătite într-o singură lună arată, fără echivoc, capacitatea instituţională a AFIR de a transforma fondurile europene în dezvoltare reală pentru mediul rural. Sunt bani care pun în mişcare fermele, modernizează infrastructura, susţin procesarea şi dau comunităţilor rurale şansa de a progresa. Este o performanţă care confirmă profesionalismul echipei AFIR şi determinarea noastră de a livra rezultate acolo unde contează cel mai mult: în teren, în viaţa fermierilor şi în viitorul satului românesc. Atunci când lucrăm cu seriozitate şi viziune, România rurală câştigă”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Din totalul plăţilor efectuate de AFIR în luna octombrie, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2022 (PNDR 2020) au fost transferate 174,5 milioane de euro atât pentru proiectele de investiţii, cât şi pentru măsurile de mediu şi climă.

Alţi 44,5 milioane de euro din suma plătită sunt destinaţi beneficiarilor intervenţiilor prevăzute de Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027).

Plăţile decontate de AFIR prin cele două programe, PNDR 2020 şi PS 2027, susţin financiar industria de procesare, sectorul zootehnic, sectorul pomicol, investiţiile în ferme, infrastructura de bază din mediul rural (drumuri comunale, alimentare cu apă, canalizare), precum şi înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de producători şi a cooperativelor. De asemenea, au fost efectuate plăţi şi pentru investiţii în drumurile agricole, dezvoltarea infrastructurii de irigaţii şi pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor.

Potrivit sursei citate, fondurile nerambursabile decontate de AFIR în această perioadă merg şi către compensarea economică a fermierilor care se confruntă cu dezavantaje în desfăşurarea activităţilor agricole, legate de capacitatea scăzută de producţie a terenurilor agricole şi de costurile suplimentare pe care le implică menţinerea activităţilor agricole în anumite zone cu constrângeri naturale.

Fondurile europene nerambursabile acordate prin FEADR sunt rambursate către beneficiari doar după ce sunt verificate conform procedurilor în vigoare şi autorizate la plată de către experţii AFIR, pe baza cererilor de plată depuse on-line de beneficiari. Aceste fonduri sunt plătite de AFIR în conformitate cu contractele de finanţare încheiate şi cu angajamentele asumate.