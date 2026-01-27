Activitatea a trei societăţi comerciale din judeţul Botoşani, care deţin ferme avicole, a fost suspendată pentru că nu deţineau autorizaţie integrată de mediu, a declarat, pentru AGERPRES, comisarul şef al Comisariatului Judeţean Botoşani din cadrul Gărzii de Mediu, Cristina Kashyap, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, la momentul controalelor, cele trei societăţi deţineau, spre creştere, 177.500 de păsări.

Pe lângă suspendarea activităţii, cei trei operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare de peste un milion de lei.

“Celor trei societăţi le-au fost aplicate şase amenzi, dintre care două în valoare de 300.000 de lei. Conform prevederilor legale privind emisiile industriale, continuarea activităţii după ce s-a dispus aplicarea sancţiunii complementare de suspendare a activităţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală”, a precizat Kashyap.

Măsurile de fost dispuse la finalul unor acţiuni de inspecţie şi control efectuate pe patru amplasamente ale celor trei societăţi, “în scopul prevenirii şi controlului integrat al poluării rezultate din activităţile în cadrul fermelor de creştere intensivă a păsărilor”.