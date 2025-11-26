Acţiunile Cris-Tim au debutat miercuri la Bursa de Valori Bucureşti. Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, anunță pentru următorii ani investiții de 890 de milioane de lei, scrie Economedia.

