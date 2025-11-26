Acţiunile Cris-Tim au debutat miercuri la Bursa de Valori Bucureşti. Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals din România, anunță pentru următorii ani investiții de 890 de milioane de lei, scrie Economedia.
Listarea vine după finalizarea ofertei publice în valoare de 454 milioane de lei, derulată între 17 şi 29 octombrie 2025. Preţul final al ofertei a fost stabilit la 16,5 lei pe acţiune. La debutul pe BVB, prețul a ajuns la 17,14.
„Până în 2030 ne propunem să devenim cel mai mare grup de agribusiness din România.
Ca să atingem această țintă, am pus la punct un plan de investiții foarte ambițios pentru următorii 5 ani, în valoare de 890 milioane de lei. În următorii ani ne vom concentra pe dezvoltarea de noi capacități de producție, noi capacități logistice și infrastructură de depozitare”, a declarat Radu Timiș, CEO Cris-Tim.
„Oferta publică pe care am derulat-o a înregistrat o cerere extraordinar de ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali. Interesul extraordinar al investitorilor de retail, reflectat în gradul de supra-subscriere de 42 de ori față de tranșa inițială, respectiv 32 de ori după realocare, este cel mai mare grad de supra-subscriere înregistrat de un IPO pe piața locală de capital”, a declarat Răzvan Furtună, CFO al companiei.