„Oferta publică pe care am derulat-o a înregistrat o cerere extraordinar de ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali. Interesul extraordinar al investitorilor de retail, reflectat în gradul de supra-subscriere de 42 de ori față de tranșa inițială, respectiv 32 de ori după realocare, este cel mai mare grad de supra-subscriere înregistrat de un IPO pe piața locală de capital”, a declarat Răzvan Furtună, CFO al companiei.