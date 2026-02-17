Un nou acord bilateral între Statele Unite și Argentina tensionează negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. În timp ce Bruxelles-ul întârzie ratificarea acordului cu Mercosur, Washingtonul a făcut un pas înainte, obținând concesii care ar putea afecta protecția produselor europene tradiționale pe piața argentiniană, notează Politico.

În centrul disputei se află așa-numitele indicații geografice – denumiri protejate pentru produse precum Gorgonzola, Roquefort sau Parmigiano Reggiano. Acordul UE-Mercosur prevede protejarea a peste 300 de produse alimentare și băuturi europene în Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, împotriva copiilor sau imitațiilor. Însă înțelegerea dintre administrația Donald Trump și președintele argentinian Javier Milei ar permite comercializarea în Argentina a unor versiuni americane ale acestor produse. Astfel, brânzeturi produse în Statele Unite ar putea fi vândute sub denumiri consacrate în Europa. În cazul în care prețul brânzei Feta crește în Grecia, nimic nu ar împiedica apariția pe piață a unei variante mai ieftine, produsă în Wisconsin, sub aceeași denumire.

Denumirile protejate, o prioritate

Pentru susținătorii acordului UE-Mercosur, situația este un semnal de alarmă. „Dacă Europa vrea să fie un gigant geopolitic, trebuie să poată decide fără a pierde timp”, a declarat eurodeputatul italian Stefano Bonaccini. În opinia sa, ratificarea rapidă a acordului european ar bloca aplicarea prevederilor din pactul Trump-Milei care afectează protecția denumirilor tradiționale.

Bonaccini, membru al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, susține acordul atât timp cât fermierii europeni sunt protejați. El consideră că protejarea produselor precum Parmigiano Reggiano sau Mortadella di Bologna reprezintă unul dintre câștigurile majore pentru agricultura europeană. Criticii acordului au însă o altă părere. Deputata franceză Céline Imart, care se opune tratatului UE-Mercosur, afirmă că noul pact SUA-Argentina ar demonstra vulnerabilitatea acordului european. „Această situație arată cât de problematic este acordul Mercosur”, susține ea, punând sub semnul întrebării credibilitatea garanțiilor oferite fermierilor.

Experții în drept comercial avertizează că ordinea în care vor fi ratificate acordurile ar putea fi decisivă. „Este dificil de văzut cum Argentina va putea respecta ambele acorduri simultan”, a explicat Geraldo Vidigal, profesor de drept comercial internațional la Universitatea din Amsterdam. Potrivit acestuia, protecția denumirilor europene reprezintă una dintre marile victorii ale UE în negocierile cu Mercosur.

Întârzierile europenilor, avantajul americanilor

Fostul negociator european pentru comerț agricol, John Clarke, consideră că întârzierile repetate ale Uniunii au slăbit poziția acesteia în regiune. În opinia sa, presiunea este acum atât pe UE, cât și pe SUA, pentru a-și vedea acordurile ratificate înaintea celuilalt.

Între timp, Comisia Europeană analizează impactul acordului SUA-Argentina asupra intereselor comerciale europene. Protecția indicațiilor geografice trebuie „respectată integral” în cadrul acordului Mercosur, a transmis purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill, precizând că dialogul cu autoritățile argentiniene va continua. Nici în interiorul Mercosur lucrurile nu sunt lipsite de controverse. Brazilia analizează dacă înțelegerea dintre Milei și Trump este compatibilă cu regulile blocului regional.

În același timp, diviziunile interne din Uniunea Europeană continuă să întârzie ratificarea acordului. Deși președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a semnat tratatul la începutul anului, iar statele membre și-au exprimat sprijinul, Parlamentul European a trimis acordul spre analiză la Curtea de Justiție a UE. Procedura ar putea amâna aprobarea finală cu până la doi ani.

Aplicarea provizorie a acordului

Pentru a evita întârzierile, Comisia ia în calcul aplicarea provizorie a acordului imediat ce unul dintre statele Mercosur îl ratifică. Argentina și Uruguay se află în fruntea acestui proces, urmând să supună documentul votului în parlamentele naționale în următoarele săptămâni.

Asociațiile producătorilor europeni privesc cu îngrijorare evoluțiile. Lobby-ul agricol Copa-Cogeca avertizează că o eventuală slăbire a protecției indicațiilor geografice ar întări opoziția față de acord. „Agricultura noastră este excelentă și nu trebuie vândută ieftin”, a declarat Céline Imart, cerând Comisiei să adopte o poziție fermă.

În lipsa unui comentariu oficial din partea autorităților argentiniene, disputa rămâne deschisă. În joc nu este doar un acord comercial, ci și capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja produsele tradiționale într-un context geopolitic tot mai competitiv.