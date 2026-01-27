Uniunea Europeană și India au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb considerat istoric, ambițios și cu o miză comercială majoră, cel mai amplu acord de acest tip semnat vreodată de oricare dintre părți. Într-un context marcat de tensiuni geopolitice și provocări economice globale, documentul consolidează legăturile economice și politice dintre a doua și a patra economie a lumii și reafirmă angajamentul comun pentru deschidere economică și comerț bazat pe reguli clare, conform unui comunicat transmis de Comisia Europeană.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „UE și India scriu istorie astăzi, aprofundând parteneriatul dintre cele mai mari democrații ale lumii. Am creat o zonă de liber schimb de 2 miliarde de oameni, din care ambele părți vor avea câștiguri economice. Am transmis un semnal către lume că cooperarea bazată pe reguli continuă să ofere rezultate excelente. Iar cel mai important lucru este că acesta este doar începutul, vom construi pe acest succes și ne vom consolida relația”.

Europe and India are making history today. We have concluded the mother of all deals. We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit. This is only the beginning. We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

Acordul oferă un avantaj competitiv important sectoarelor industriale și agroalimentare din UE

În prezent, UE și India derulează schimburi comerciale de bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro anual, susținând aproximativ 800.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Noul acord este estimat să dubleze exporturile europene de bunuri către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din valoarea exporturilor UE către această piață. Per ansamblu, reducerile tarifare ar urma să genereze economii de circa 4 miliarde de euro pe an din taxe vamale pentru produsele europene.

Pentru India, acesta este cel mai amplu nivel de deschidere comercială acordat vreodată unui partener. Acordul oferă un avantaj competitiv important sectoarelor industriale și agroalimentare din UE, asigurând acces preferențial pe cea mai populată piață din lume, cu 1,45 miliarde de locuitori, și una dintre cele mai dinamice economii mari, cu un PIB anual de aproximativ 3,4 trilioane de euro.

Pe zona industrială, India va acorda Uniunii Europene reduceri tarifare fără precedent. De exemplu, taxele vamale pentru automobile vor scădea treptat de la 110% până la niveluri de aproximativ 10%, iar pentru piesele auto vor fi eliminate complet în interval de cinci până la zece ani. De asemenea, vor fi eliminate în mare parte tarifele care ajung în prezent până la 44% pentru utilaje, 22% pentru produse chimice și 11% pentru produse farmaceutice.

Acordul include și un capitol dedicat întreprinderilor mici și mijlocii, menit să le ajute să valorifice noile oportunități de export. Ambele părți vor crea puncte de contact specializate, care să ofere informații relevante despre acord și sprijin practic în utilizarea prevederilor acestuia. IMM-urile sunt printre principalii beneficiari ai reducerilor tarifare, ai eliminării barierelor de reglementare și ai unui cadru mai previzibil și transparent.

Acordul elimină sau reduce taxe vamale care depășesc, în medie, 36%, deschizând o piață de dimensiuni foarte mari pentru fermierii din UE

Un capitol esențial pentru piața agroalimentară vizează reducerea tarifelor ridicate aplicate în prezent produselor europene. Acordul elimină sau reduce taxe vamale care depășesc, în medie, 36%, deschizând o piață de dimensiuni foarte mari pentru fermierii din UE. Tarifele indiene pentru vinuri vor fi reduse de la 150% la 75% la intrarea în vigoare a acordului și ulterior până la aproximativ 20%. Pentru uleiul de măsline, taxele vor scădea de la 45% la 0% într-un interval de cinci ani. Produsele agricole procesate, precum pâinea și produsele de cofetărie, vor beneficia de eliminarea unor tarife care ajung în prezent până la 50%.

În același timp, sectoarele agricole sensibile din Uniunea Europeană vor rămâne protejate. Produse precum carnea de vită, carnea de pui, orezul și zahărul sunt excluse de la liberalizare, iar toate importurile din India vor trebui să respecte în continuare standardele stricte ale UE în materie de sănătate și siguranță alimentară.

Paralel cu acest acord, UE și India negociază un document separat privind indicațiile geografice, care ar urma să sprijine produsele agricole tradiționale europene pe piața indiană și să reducă concurența neloială generată de imitații.

Acordul oferă și acces preferențial companiilor europene pe piața indiană a serviciilor, inclusiv în domenii precum serviciile financiare și transportul maritim, și prevede un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, de la drepturi de autor și mărci, până la secrete comerciale și drepturi asupra soiurilor de plante.

Pe componenta de sustenabilitate, documentul include un capitol dedicat dezvoltării durabile, care vizează protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, drepturile lucrătorilor și sprijinirea egalității de gen. UE și India vor semna și un memorandum de înțelegere pentru crearea unei platforme comune de cooperare în domeniul acțiunii climatice, programată să fie lansată în prima jumătate a anului 2026. În acest context, Uniunea Europeană are în vedere un sprijin financiar de până la 500 de milioane de euro în următorii doi ani, destinat reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și tranziției industriale sustenabile a Indiei.

Următorii pași includ publicarea textelor negociate, revizuirea juridică și traducerea acestora în toate limbile oficiale ale UE. Comisia Europeană va înainta apoi Consiliului propunerea pentru semnare și încheiere. După aprobarea Consiliului și obținerea consimțământului Parlamentului European, acordul va putea intra în vigoare, după ratificarea sa și de către India.

Negocierile pentru acordul de liber schimb UE-India au fost lansate inițial în 2007, suspendate în 2013 și reluate în 2022. Ultima rundă formală de negocieri a avut loc în octombrie 2025, fiind urmată de discuții tehnice și politice. În paralel, continuă negocierile pentru un acord privind indicațiile geografice și pentru un acord de protecție a investițiilor.