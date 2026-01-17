ABC în bucătărie

Carnea de pui este extrem de populară: este accesibilă, sănătoasă și versatilă. Totuși, are un mare dezavantaj: fiind o carne albă, foarte săracă în grăsimi (mai ales pieptul), se poate usca foarte repede dacă este gătită necorespunzător.

Din fericire, există câteva tehnici de gătire cu care vei obține o textură suculentă de fiecare dată.

1. Metoda de gătire în tigaie „10+10 minute” pentru un piept de pui perfect

Dacă vrei să mănânci sănătos, dar urăști pieptul de pui uscat, aceasta este metoda salvatoare. Nu ai nevoie de sosuri speciale, ci doar de o tigaie cu un capac care se închide etanș.

Bate ușor pieptul de pui cu un ciocan de bucătărie sau cu fundul unui pahar pentru a-l aplatiza uniform. Condimentează-l după gust.

Încinge tigaia la foc mare cu puțin ulei. Pune puiul și gătește-l doar 30 de secunde pe fiecare parte, până se albește la suprafață.

Pune capacul, redu focul la intensitate mică și lasă-l exact 10 minute, fără să ridici capacul.

După cele 10 minute, oprește focul. Nu umbla la capac! Mai lasă-l încă 10 minute să se odihnească. Aburul acumulat va termina gătirea și va păstra toate sucurile în interior.

2. Marinează-l/ Ai nevoie de ceva acid, sare și ulei

Marinarea nu doar frăgezește carnea, dar îi oferă și o aromă profundă. O marinadă eficientă trebuie să conțină:

Un element acid, precum vin, oțet, bere sau suc de citrice. Acidul „gătește” ușor proteinele, făcându-le mai moi.

Sare, care ajută lichidul să pătrundă în fibrele cărnii. Poți folosi și sos de soia.

Ulei, care contribuie la eliberarea aromelor.

Timp, deoarece puiul trebuie să stea la marinat între 30 de minute și 6 ore. Cu cât mai mult cu atât mai bine.

3. Secretul puiului întreg la cuptor

Chefii renumiți folosesc saramura pentru un pui hidratat la maximum. Iată ce pași ar trebui să urmezi:

Dizolvă 60g de sare la fiecare litru de apă.

Scufundă puiul întreg în această soluție timp de câteva ore.

După ce scoți puiul din saramură, usucă-l bine cu prosoape de hârtie și lasă-l la frigider, neacoperit, timp de o oră înainte de a-l băga la cuptor. Pielea va deveni incredibil de crocantă, în timp ce carnea va rămâne suculentă.

4. Tehnica „puiului copt pe cutia de bere”

Pentru a evita uscarea puiului la cuptor, acesta are nevoie de hidratare constantă din interior. O metodă ingenioasă este să „așezi” puiul pe o doză de bere desfăcută (pe jumătate plină). În timpul coacerii, vaporii de bere mențin carnea hidratată, acționând ca un sistem de hidratare continuă.

5. Folosește lactate

Foarte populară în bucătăria americană (pentru puiul prăjit) sau cea indiană, această metodă folosește enzimele și acizii din lactate pentru a descompune proteinele dure.

Pune bucățile de pui în lapte bătut sau iaurt cu câteva ore înainte de gătire.

Atenție: Dacă rețeta conține și citrice, evită să folosești în timpul gătirii laptele dulce sau smântâna deoarece se va brânzi. Adaugă produsele lactate spre finalul gătirii.

6. Puiul în crustă de sare

Aceasta este, poate, cea mai sănătoasă metodă de a păstra sucurile naturale ale puiului. Carnea nu va deveni prea sărată; sarea formează o barieră protectoare care sigilează umiditatea în interior. Rezultatul este mult mai suculent decât un pui fript obișnuit și nu necesită adaos de grăsimi.

Sfat pentru final

Indiferent de metodă, nu uita cel mai important pas: lasă carnea să se odihnească 5-10 minute după ce ai terminat de gătit. Acest lucru permite redistribuirea sucurilor în fibre, garantând acea textură fragedă pe care o cauți.