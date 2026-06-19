Alegerea băuturilor consumate înainte de culcare poate influența nivelul glicemiei din timpul nopții și chiar valorile înregistrate dimineața. Nutriționiștii susțin că anumite băuturi pot contribui la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge, fără să provoace creșteri bruște ale glicemiei, notează publicația Eating Well.

Printre opțiunile recomandate se numără ceaiul de mușețel, ceaiul verde decofeinizat, laptele auriu (golden milk) și shake-urile proteice cu un conținut redus de zahăr.

Shake-ul proteic poate reduce fluctuațiile glicemiei pe timpul nopții

Potrivit dieteticianului Lauren Warner, un shake proteic sărac în zahăr poate fi o alegere utilă pentru persoanele care se confruntă cu scăderi ale glicemiei în timpul nopții sau pentru cele care fac antrenamente intense.

„Dacă te trezești frecvent cu episoade de scădere a glicemiei sau ai un nivel ridicat de activitate fizică, un shake proteic cu puțin zahăr consumat înainte de culcare poate face diferența”, explică specialistul.

Proteinele contribuie la menținerea stabilității glicemiei pe parcursul nopții și susțin recuperarea musculară în timpul somnului. Specialiștii recomandă alegerea unui produs care să conțină cel puțin 20 de grame de proteine și mai puțin de 5 grame de zaharuri adăugate.

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„Cu cât conținutul de zahăr adăugat este mai mic, cu atât mai bine, mai ales seara, când organismul este mai puțin eficient în utilizarea glucozei”, precizează Warner.

Alte obiceiuri care ajută la controlul glicemiei

Experții subliniază însă că reglarea glicemiei nu depinde doar de ceea ce consumăm înainte de culcare. Alimentația și stilul de viață au un rol esențial.

Mese echilibrate. Farfuria ar trebui să includă cereale integrale, fructe, legume, surse de proteine slabe și grăsimi sănătoase. Această combinație furnizează energie constantă și reduce riscul creșterilor bruște ale glicemiei.

Micul dejun nu trebuie să lipsească. Studiile arată că săritul peste micul dejun poate favoriza valori mai mari ale glicemiei la mesele următoare. Opțiunile recomandate includ terci de ovăz cu unt de arahide și căpșuni, iaurt grecesc simplu cu afine și granola sau pâine integrală cu ou și avocado.

Activitatea fizică regulată. Exercițiile fizice rămân una dintre cele mai eficiente metode de prevenire și control al diabetului. Specialiștii recomandă combinarea activităților aerobice cu exercițiile de forță. Chiar și o plimbare scurtă după masă poate contribui la îmbunătățirea controlului glicemic.

Ce băuturi sunt recomandate înainte de culcare

Nutriționiștii consideră că cele mai potrivite băuturi pentru seară sunt cele care ajută organismul să se relaxeze și nu conțin zahăr adăugat. Astfel, ceaiul de mușețel, ceaiul verde decofeinizat, laptele auriu preparat cu turmeric și shake-urile proteice cu puțin zahăr pot susține un nivel mai stabil al glicemiei.

Aceste băuturi oferă hidratare și compuși antioxidanți, însă beneficiile maxime apar atunci când sunt integrate într-un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată și mișcare regulată.