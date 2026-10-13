Doi tineri din Olt, arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant în timp ce furau o turmă de 60 de oi

13 oct. 2026, Articole / Reportaje
Doi tineri din Olt, arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant în timp ce furau o turmă de 60 de oi
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Intervenție în noapte pe câmpurile din Izvoarele
  2. Ancheta și măsurile preventive

Doi tineri de 27 și 28 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de furt calificat, după ce au fost surprinși în flagrant de polițiști în timp ce încercau să fure 60 de oi de la o stână din comuna Brebeni, județul Olt. La acțiunea ilegală a participat și un minor, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, a anunțat Agerpres.

Intervenție în noapte pe câmpurile din Izvoarele

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 9 spre 10 octombrie 2026. Un echipaj de poliție aflat în patrulare a observat o turmă voluminoasă de ovine care se deplasa pe terenul extravilan al comunei Izvoarele, însoțită de trei persoane.

La vederea mașinii de poliție, cei trei suspecți au încercat să se facă nevăzuți pe câmp. Polițiștii au reacționat prompt și au reușit să îl prindă și să îl imobilizeze pe unul dintre suspecți, un tânăr de 27 de ani.

Ancheta și măsurile preventive

În urma verificărilor desfășurate de oamenii legii, s-a stabilit că cei doi tineri (de 27 și 28 de ani) și minorul care îi însoțea, toți domiciliați în comuna Izvoarele, sustrăseseră ovinele de la o stână situată în extravilanul localității vecine, Brebeni.

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Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina pentru infracțiunea de furt calificat. Pe numele celor doi adulți au fost emise ordonanțe de reținere, iar ulterior instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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