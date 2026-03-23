„Ziua Mondială a Apei”, marcată anual pe 22 martie, pune în prim-plan presiunea asupra resurselor de apă și siguranța apei destinate consumului. În contextul în care, în mai multe localități din România, apa potabilă a fost declarată neconformă din cauza contaminării cu bacterii precum Clostridium perfringens, specialiștii aduc în atenție o problemă sistemică, care depășește aceste cazuri punctuale și ține de modul în care este tratată și monitorizată apa destinată consumului, conform unui comunicat de presă transmis redacței G4food.

Bacterii periculoase în apă

Situații recente semnalate în județele Argeș și Prahova readuc în discuție vulnerabilitățile infrastructurii de apă și necesitatea unor soluții tehnologice care să asigure un nivel constant și verificabil de siguranță pentru populație.

La nivel național, datele disponibile confirmă că astfel de episoade nu sunt izolate. Conform unui studiu al Asociației Române a Apei, bacteria Clostridium perfringens a fost identificată în peste jumătate dintre probele de ape de suprafață analizate. Sporii acestei bacterii sunt până la de 90 de ori mai rezistenți la clor decât Escherichia coli, ceea ce reduce eficiența metodelor convenționale de dezinfecție. Deși legislația impune o valoare zero pentru prezența acestei bacterii în apa potabilă, depășiri au fost raportate în mai multe localități din țară, inclusiv în Argeș, Brăila, Prahova sau Dâmbovița, cu zeci de mii de locuitori afectați.

- articolul continuă mai jos -

Specialiștii Klarwin, compania românească lider european în furnizarea de soluții de filtrare, separare și purificare a fluidelor, atrag atenția că metodele convenționale de tratare nu mai acoperă toate scenariile, mai ales în condițiile variațiilor de calitate ale apei brute și ale infrastructurii existente.

„Siguranța apei nu înseamnă doar respectarea unor parametri în anumite momente, ci capacitatea sistemului de a menține în mod constant o calitate stabilă, indiferent de variațiile apei brute sau de condițiile din rețea. În lipsa unei bariere fizice eficiente, riscurile microbiologice pot persista sau pot reapărea”, explică Sabina Pistol, Manager Water Platform Klarwin.

Soluții pentru o apă curată

Soluțiile există deja și pot fi implementate rapid. Klarwin dezvoltă și integrează sisteme de tratare a apei potabile bazate pe tehnologii avansate de filtrare, adaptate infrastructurii existente și gândite pentru intervenții rapide în situații de risc. Sistemele sunt livrate în format containerizat, ceea ce permite instalarea lor într-un timp scurt, cu lucrări civile minime și cu o amprentă la sol semnificativ redusă față de stațiile clasice de tratare. Operarea este simplificată și automatizată, iar costurile de exploatare sunt optimizate prin reducerea consumului de substanțe chimice și a intervențiilor de mentenanță.

„În astfel de situații, timpul de reacție este esențial. Vorbim despre soluții care pot fi puse în funcțiune rapid și care oferă un control complet asupra calității apei, fără investiții complexe sau perioade lungi de implementare”, explică Sabina Pistol, Manager Water Platform Klarwin.

În România, astfel de soluții au fost deja implementate atât în sectorul privat, cât și la nivelul utilităților publice. Instalații de filtrare membranară sunt în operare în prezent în stații de tratare a apei potabile, producând apă microbiologic pură conform celor mai stricte standarde de calitate. Experiența acumulată în proiectele locale confirmă adaptabilitatea tehnologiei la specificul infrastructurii existente din România și deschide calea pentru o implementare mai largă la nivel național.