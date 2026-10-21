Apicultorii se confruntă de mulți ani cu o dilemă financiară majoră: mulți dintre ei nu știu cu exactitate cât îi costă să producă un singur kilogram de miere. Deși își cunosc cheltuielile directe cu combustibilul, variabile complexe (precum pagubele provocate de atacurile viespilor pierderile zilnice provocate de schimbările climatice sau costurile de ambalare și orele de muncă) fac imposibilă o evaluare precisă.

Pentru a rezolva această problemă, proiectul operațional spaniol APPiCOSTE dezvoltă două instrumente digitale inovatoare ce vor permite calcularea exactă a costurilor de producție per kilogram și compararea acestora între diferite exploatații apicole.

Disparități uriașe între exploatații și presiunea importurilor ieftine

Spania este lider în Uniunea Europeană la numărul de stupi (peste 2,7 milioane) și deține cel mai ridicat grad de profesionalizare din sector. Cu toate acestea, fermierii locali sunt prinși între creșterea costurilor operaționale și concurența agresivă din țări terțe, de unde mierea ajunge pe piață la prețuri de doar 1,9 euro/kg.

Costurile reale de producție variază enorm de la o stupină la alta. În exploatații ne-transhumante, cu 1.200 de stupi stabili, un cuplu de apicultori a estimat un cost de producție de 5,10 euro/kg în 2025, economisind combustibilul, dar incluzând orele de muncă și ambalarea.

În exploatații transhumante apocultorii se confruntă cu costuri mari de transport și pierderi de albinărie de până la 30% din cauza lipsei de hrană provocată de secetă și schimbările climatice.

Conform datelor oficiale ale Ministerului Agriculturii pentru campania 2025-2026, prețul mediu al mierii vrac este de 4,48 euro/kg, în timp ce mierea polifloră ambalată se vinde la aproximativ 6,56 euro/kg. Lipsa unor repere publice clare privind costurile face imposibilă negocierea corectă a marjelor de profit.

Cum funcționează proiectul APPiCOSTE și ce aduce nou

Ințiativa este coordonată de organizația agricolă COAG și este cofinanțată în proporție de 80% de Uniunea Europeană și 20% de Ministerul Agriculturii din Spania. Proiectul, desfășurat între anii 2026 și 2029, va livra două aplicații digitale:

Aplicația web de calcul: Le va permite apicultorilor să introducă datele specifice propriei ferme (inclusiv cheltuieli ascunse sau neasumate până acum) pentru a afla instantaneu costul de producție per kilogram.

Platforma de procesare și comparare: Va centraliza datele la nivelul întregului sector, permițând comparații regionale între diferite tipuri de exploatații (ecologice, convenționale, transhumante sau fixe).

Un scut legal împotriva vânzărilor în pierdere

Dincolo de eficientizarea afacerii, aplicația APPiCOSTE devine un instrument crucial pentru respectarea Legii spaniole a lanțului alimentar, care interzice achiziționarea produselor agricole la un preț inferior costului de producție.

Având cifre clare și certificate, apicultorii vor avea o putere de negociere considerabil mai mare în fața procesatorilor și marilor lanțuri comerciale, putând totodată să reclame oficial cazurile în care sunt obligați să vândă sub prețul de cost. Astfel, tehnologia vine să protejeze un sector vital aflat sub presiunea scăderii producției globale cu 11,5%.