LUCA investește peste 2 milioane de euro ca să-și servească sandvișurile calde / Rețeaua a trecut de 200 de locații în România și Polonia

23 oct. 2026, Articole / Reportaje
LUCA investește peste 2 milioane de euro ca să-și servească sandvișurile calde / Rețeaua a trecut de 200 de locații în România și Polonia
Sursa foto: lucatraditie.ro
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Tinervis Group, compania care operează lanțul de patiserii LUCA, investește peste două milioane de euro în echipamente profesionale. Acestea vor fi folosite pentru încălzirea sandvișurilor vândute în unitățile rețelei, potrivit Profit.ro. Investiția vine într-o perioadă de extindere puternică pentru companie. LUCA a depășit recent pragul de 200 de locații în România și Polonia. „Am pornit de la o idee simplă: să le oferim clienților posibilitatea de a savura sandvișurile preferate și calde”, transmit reprezentanții companiei.

Compania spune că a păstrat rețetele existente și a investit în tehnologia necesară încălzirii produselor. „Am păstrat rețetele pe care le cunosc și am investit în echipamente profesionale care să pună în valoare gustul produselor.”

Investiții pentru experiența oferită clienților

Reprezentanții LUCA afirmă că investiția urmărește îmbunătățirea experienței oferite clienților. „Ne dorim ca această investiție să se simtă în experiența fiecărui client”, precizează compania.

LUCA și-a accelerat puternic dezvoltarea în ultimii ani. Lanțul a deschis peste 70 de unități noi și a depășit 180 de locații proprii în România. Ulterior, compania a anunțat atingerea pragului de 200 de unități în România și Polonia. Extinderea internațională a început în primăvara anului trecut, odată cu intrarea pe piața poloneză. Compania este deținută integral de antreprenorul George Adragai.

Creșterea numărului de locații s-a reflectat și în cifra de afaceri. Tinervis Group a ajuns anul trecut la afaceri de 815 milioane de lei pe piața locală. Cu un an înainte, compania raportase 617 milioane de lei.  Avansul este de aproximativ 32% într-un singur an. Noua investiție marchează o altă etapă în strategia rețelei. Compania nu mai mizează doar pe extinderea numărului de unități, ci și pe schimbarea modului de servire a unor produse.

 

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