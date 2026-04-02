Reducerea risipei alimentare nu mai este o recomandare, ci o obligație legală pentru întregul lanț agroalimentar. Începând de la 1 aprilie 2026, noile prevederi ale Legii nr. 217/2016, actualizată prin Legea nr. 49/2024, extind responsabilitatea dincolo de marile lanțuri de retail și includ producătorii agricoli, fermierii, procesatorii (inclusiv din industria cărnii și lactatelor), distribuitorii și operatorii din HoReCa.

Operatorii din lanțul agroalimentar intră oficial în regim de conformare obligatorie privind reducerea risipei alimentare. Dacă până acum măsurile erau, în mare parte, la nivel declarativ, de astăzi începe implementarea efectivă a obligațiilor legale. Noua etapă nu mai lasă loc de interpretări: fiecare actor din lanț, de la producători agricoli și fermieri, până la procesatori, distribuitori și comercianți, trebuie să demonstreze concret că reduce risipa alimentară.

Ce trebuie să facă operatorii

Legea impune o serie de obligații clare, nu doar recomandări. Astfel, operatorii trebuie:

să implementeze minimum două măsuri de reducere a risipei alimentare, din categorii precum:

prevenire și responsabilizare

vânzare la preț redus

transfer pentru consum uman

utilizare alternativă

să depună anual planul și rapoartele în platforma MADR

să asigure trasabilitatea completă pentru fiecare transfer de alimente

să păstreze evidențele pentru o perioadă de minimum 3 ani

să încheie contracte și proceduri interne clare pentru gestionarea risipei

Ce sancțiuni riscă

Nerespectarea noilor obligații vine cu amenzi semnificative:

între 10.000 și 20.000 lei pentru nerespectarea regulilor de transfer

între 10.000 și 40.000 lei pentru lipsa sau raportarea incorectă a datelor

Provocarea nu e legea, ci implementarea

Pentru majoritatea celor care activează în lanțul agroalimentar, provocarea nu este intenția de conformare, ci lipsa unui mecanism operațional care să asigure colectarea, documentația, trasabilitatea și integrarea proceselor în activitatea curentă.