Reducerea risipei alimentare începe mult înainte ca produsele agricole să ajungă pe rafturi sau în farfurie, iar una dintre etapele esențiale este chiar munca din câmp. Fermiera Iulia Blagu spune că modul în care sunt planificate lucrările agricole, tehnologiile folosite și grija pentru sol pot diminua pierderile încă din faza de producție.

Potrivit acesteia, în agricultura de cultură mare risipa nu apare neapărat sub forma unor produse care se strică rapid, ci mai ales prin pierderi de producție sau prin utilizarea ineficientă a resurselor.

„Materia pe care noi o producem în cultură mare nu există să se strice a doua zi. Neavând acest impact imediat, risipa mea pornește de fapt în momentul în care pregătim lucrările din câmp”, a explicat fermiera, la Gala Premiilor TalentA Romania 2026, program fondat de Corteva Agriscience.

Ea spune că introducerea agriculturii regenerative și a agriculturii de precizie a schimbat modul în care sunt gestionate resursele în ferme. Una dintre schimbările importante este reducerea cantităților de sămânță folosite și ajustarea densităților la condițiile climatice.

„Nu ne mai permitem să mergem pe consum mare de sămânță. Am redus foarte mult densitățile pe care le aplicăm”, a spus Iulia Blagu, arătând că aceste decizii au fost influențate și de anii de secetă și de schimbările climatice.

În trecut, spune fermiera, pierderile din câmp erau mai frecvente, inclusiv la nivelul manipulării semințelor sau al lucrărilor agricole. Astăzi, utilajele moderne și o planificare mai riguroasă reduc astfel de situații.

„Acum nu mai vezi asta. Lucrările sunt din ce în ce mai bine efectuate pentru că utilajele și produsele pe care le folosim sunt mai bine pregătite pentru asta”, a afirmat ea.

„Nu folosim decât pesticide care sunt certificate”

Un alt factor care poate genera pierderi este atacul dăunătorilor sau apariția bolilor la plante, deoarece acestea duc la scăderea producției.

„Fiecare dăunător, fiecare boală presupune scăderea producției. Ce înseamnă scăderea producției? Înseamnă o altă risipă alimentară”, a explicat fermiera.

Pentru a limita aceste pierderi, tratamentele sunt aplicate doar atunci când este necesar și în dozele recomandate. Blagu spune că fermierii folosesc produse certificate și respectă regulile europene privind utilizarea pesticidelor.

„Nu folosim decât pesticide care sunt certificate și aplicăm tratamentele exact în concordanță cu cerințele Uniunii Europene”, a precizat ea.

Tehnologia joacă, de asemenea, un rol important. Digitalizarea lucrărilor agricole și utilizarea echipamentelor de precizie ajută la evitarea suprapunerilor sau a aplicării duble a tratamentelor, ceea ce reduce atât costurile, cât și risipa.

„Avem tehnologii prin care lucrăm cu precizie, digitalizarea acestor planșe face ca totul să se întâmple astfel încât să nu avem pierderi, să nu dublăm undeva intervențiile”, a spus Iulia Blagu.

În opinia sa, agricultura regenerativă contribuie indirect și la reducerea risipei alimentare, deoarece pune accent pe sănătatea solului și pe utilizarea eficientă a resurselor.