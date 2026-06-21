Poftele alimentare sunt printre cele mai cunoscute simptome ale sarcinii. De la murături la dulciuri și combinații neobișnuite de alimente, multe viitoare mame au auzit măcar o dată explicația că „bebelușul cere”. Însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple, spune medicul specialist obstetrică-ginecologie și medicină materno-fetală Livia Apostol.

Invitată în podcastul „Fântâna de Sănătate” de la G4Food, specialista a vorbit despre cele mai frecvente mituri pe care le întâlnește în cabinet, despre poftele din sarcină și despre motivul pentru care anumite obiceiuri alimentare nu ar trebui ignorate.

Mitul că bebelușul cere dulciuri

Potrivit medicului, una dintre cele mai răspândite idei este că orice poftă apărută în sarcină vine direct de la copil.

„Aș menționa câteva dintre cele mai frecvente mituri pe care le întâlnesc în cabinet. Primul este că în sarcină trebuie să mâncăm pentru doi. Al doilea este ideea că atunci când apare o poftă, bebelușul este cel care o cere. De exemplu, multe paciente spun: «Am poftă de un ecler, înseamnă că bebelușul îl cere».

În realitate, copilașul nu cere eclerul respectiv sau prăjitura respectivă. Este perfect normal să avem diverse pofte în timpul sarcinii și este firesc ca preferințele alimentare să se schimbe.”

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Specialista subliniază că poftele nu reprezintă, în sine, un motiv de îngrijorare. Problema apare atunci când acestea devin repetitive și se transformă într-un obicei zilnic.

Când pofta de dulce merită investigată

Consumul ocazional al unui desert nu reprezintă o problemă, însă medicul atrage atenția că anumite tipare alimentare pot ascunde și alte explicații.

„Atunci când aceste pofte devin zilnice și se transformă într-un obicei, cum ar fi consumul unei prăjituri în fiecare zi, cred că este important să privim lucrurile puțin mai atent și să investigăm situația.

Uneori, un astfel de comportament poate sugera inclusiv existența unui diabet gestațional.”

Potrivit specialistului, diagnosticul nu este întotdeauna surprins la primul test de screening, motiv pentru care monitorizarea sarcinii rămâne esențială până la final.

De ce unele cazuri de diabet gestațional pot fi descoperite mai târziu

Livia Apostol explică faptul că evaluările din trimestrul al treilea de sarcină pot ridica uneori suspiciuni chiar și în cazul unor femei care au avut rezultate normale la testele anterioare.

„Diabetul gestațional nu este diagnosticat exclusiv între 24 și 28 de săptămâni de sarcină. Ca specialist în medicină materno-fetală, la morfologia de trimestru III, după 30 de săptămâni, evaluez întotdeauna greutatea bebelușului și verific percentila de creștere.

În situațiile în care observ un copil cu o greutate peste percentila 90 și o cantitate mare de lichid amniotic, întreb pacienta dacă a efectuat testul de toleranță la glucoză și care au fost rezultatele. Nu de puține ori s-a întâmplat ca valorile să fie în limite normale.”

În astfel de situații, medicul poate recomanda investigații suplimentare.

„Tocmai de aceea, pentru a exclude un diabet gestațional pe care nu l-am surprins la momentul potrivit, recomand repetarea testului și un consult la medicul diabetolog.

Așadar, anumite obiceiuri alimentare pe care le punem pe seama poftelor din sarcină ne pot orienta uneori și către o problemă medicală care merită investigată.”

Teama de îngrășare poate duce la extreme

Un alt fenomen observat tot mai des în cabinet este frica gravidelor de a acumula kilograme în timpul sarcinii.

„O altă idee pe care o întâlnesc foarte frecvent în ultima perioadă este teama pacientelor de a se îngrășa. Multe femei vin la consultație spunând că nu vor să ia multe kilograme în sarcină. Din păcate, această teamă poate duce uneori la comportamente extreme.”

Medicul spune că, în realitate, începutul sarcinii este adesea marcat de grețuri și vărsături, iar unele femei chiar pierd în greutate.

„În primul trimestru, majoritatea pacientelor nici măcar nu acumulează multe kilograme, deoarece apar grețurile și vărsăturile, iar unele dintre ele chiar slăbesc. În schimb, există și paciente care își doresc să ia cât mai puțin în greutate pe tot parcursul sarcinii și ajung să urmeze diete drastice.”

De ce sarcina nu este momentul pentru diete restrictive

Potrivit specialistului, dezvoltarea copilului depinde în mod direct de aportul de nutrienți primit prin alimentația mamei.

„Sarcina nu este momentul pentru diete restrictive. Trebuie să ne gândim că bebelușul are nevoie de iod din alimentația mamei pentru dezvoltarea sistemului nervos. Are nevoie de nutrienții potriviți, iar mama trebuie să mențină un echilibru.

Prin proteinele și prin alimentația pe care le avem zi de zi influențăm direct dezvoltarea organelor copilului nostru.”

Mitul „Trebuie să mănânci pentru doi”

Una dintre cele mai răspândite idei despre sarcină este că viitoarea mamă trebuie să își dubleze porțiile de mâncare. În realitate, spune medicul, accentul ar trebui să cadă pe calitatea alimentației, nu pe cantitate.

„Pe perioada sarcinii este esențial să nu mâncăm pentru doi, ci să ne hrănim inteligent pentru doi. Pentru că în sarcină copilașul își formează organele, sistemul nervos și sistemul digestiv și are nevoie de o mămică care să se alimenteze corespunzător. De aceea, consider esențial să avem în mesele de zi cu zi o proteină de calitate, carne slabă, ouă, astfel încât bebelușul să își poată forma țesuturile și organele corespunzător.”

Proteinele, fierul și acidul folic, printre cei mai importanți nutrienți în sarcină

Potrivit medicului, alimentația unei gravide trebuie să includă proteine de calitate și suficiente surse de vitamine și minerale esențiale pentru dezvoltarea copilului.

„De asemenea, nu trebuie să uităm de fier. Fierul îl putem lua din spanac, legume verzi, avocado. De obicei, pe perioada sarcinii apare anemia de sarcină și, dacă avem o alimentație corespunzătoare, putem să ajutăm organismul să fie mai echilibrat din acest punct de vedere. Un lucru important este că fierul se absoarbe mai bine în prezența vitaminei C. Dacă mâncăm un aliment bogat în fier, este bine să îl asociem cu o salată sau cu ardei, astfel încât absorbția să fie mai eficientă.

De asemenea, acidul folic este esențial în sarcină, dar și înaintea sarcinii, mai exact cu trei luni înainte de concepție. Prin acesta evităm apariția defectelor de tub neural, precum spina bifida. De aceea recomandăm suplimentarea cu acid folic atât înainte de sarcină, cât și în primele trei luni de sarcină.”

Schimbările hormonale pot modifica gustul și mirosul

Multe femei observă în timpul sarcinii că alimentele preferate nu mai au același gust sau că anumite mirosuri devin greu de suportat. Explicația este una hormonală.

„Hormonii de sarcină modifică foarte mult atât gustul, cât și mirosul pe care noi îl percepem. Poți să nu mai poți consuma anumite alimente pe care înainte le mâncai fără probleme sau să simți că nu îți mai plac. În astfel de situații există întotdeauna alternative. Important este să găsim substitute și să păstrăm o alimentație cât mai echilibrată.”

„Nu există mămica perfectă sau graviduța perfectă”

Poate cel mai important mesaj transmis de medic în cadrul podcastului este acela că sarcina nu trebuie transformată într-o cursă pentru perfecțiune.

„Consider că nu există mămica perfectă sau graviduța perfectă. Atunci când avem informația luată corect, din locul potrivit, putem să oferim bebelușului nostru cel mai bun start în viață.”

În opinia sa, femeile însărcinate ar trebui să renunțe la presiunea de a face totul impecabil și să se concentreze pe consecvență și echilibru.

„În ritmul alert al vieții de zi cu zi este imposibil să avem mereu farfuria perfectă, combinația perfectă de alimente și programul perfect. Important este să fim consecvente pe cât posibil. În schimb, acele scăpări nu înseamnă că ai eșuat în sarcină.”