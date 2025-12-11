Aproape 39 de milioane de lei vor fi plătiţi crescătorilor de animale care au depus cereri de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie, trimestrul III al anului în curs, informează, joi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), transmite Agerpres.

Astfel, APIA, prin intermediul Centrelor Judeţene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie 2025.

Suma plătită este în valoare de 38.718.839,10 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.