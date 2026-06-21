Cele 10 ustensile de bucătărie pe care bunicile noastre le considerau indispensabile / Multe sunt încă folosite cu succes și astăzi

21 iun. 2026, Articole / Reportaje
Cele 10 ustensile de bucătărie pe care bunicile noastre le considerau indispensabile / Multe sunt încă folosite cu succes și astăzi
FOTO: Dreamstim/Ermess
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Cuprins
  1. Telul manual cu manivelă
  2. Spatula din lemn
  3. Formele și preselele pentru biscuiți
  4. Sucitorul din lemn
  5. Spumiera din cupru
  6. Cuțitele speciale pentru brânzeturi
  7. Paleta pentru tort
  8. Cleștii tip foarfecă pentru salată
  9. Telul clasic din sârmă
  10. Zdrobitorul manual pentru cartofi
  11. De ce rezistă aceste ustensile în era tehnologiei

Tehnologia a schimbat radical modul în care gătim. Mixerele electrice, roboții de bucătărie și numeroasele gadgeturi moderne au redus timpul petrecut în fața aragazului și au simplificat multe procese culinare. Cu toate acestea, unele dintre cele mai apreciate ustensile folosite de generațiile trecute nu au dispărut. Dimpotrivă, multe dintre ele continuă să fie preferate chiar și astăzi datorită simplității, durabilității și controlului pe care îl oferă în timpul gătitului.

Potrivit unei analize publicate de Southern Living, există cel puțin zece ustensile clasice pe care bunicile le foloseau aproape zilnic și care încă își găsesc locul în multe bucătării moderne.

Telul manual cu manivelă

Cu mult înainte ca mixerele electrice să devină nelipsite din bucătărie, ouăle erau bătute cu ajutorul unui tel mecanic cu manivelă. Acesta permitea controlul atent al texturii și era folosit frecvent pentru bezele, creme și aluaturi delicate. Mulți pasionați de patiserie apreciază și astăzi precizia acestui instrument simplu.

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Spatula din lemn

Puține ustensile sunt mai versatile decât clasica spatulă din lemn. Nu zgârie vasele, rezistă la temperaturi ridicate și poate fi folosită pentru sosuri, tocănițe sau aluaturi. În plus, multe dintre aceste ustensile au rezistat zeci de ani în gospodării.

Formele și preselele pentru biscuiți

Sărbătorile și reuniunile de familie erau adesea însoțite de tăvi pline cu biscuiți pregătiți cu ajutorul unor forme metalice sau prese speciale. Aceste instrumente permit realizarea unor forme uniforme și sunt încă apreciate de cei care pregătesc deserturi tradiționale acasă.

Sucitorul din lemn

Deși există numeroase variante moderne din silicon sau metal, sucitorul clasic din lemn rămâne preferatul multor bucătari. Greutatea și echilibrul său permit întinderea uniformă a aluatului, iar suprafața din lemn reduce riscul ca acesta să se lipească.

Spumiera din cupru

Acest instrument elegant era folosit pentru scoaterea legumelor din apă clocotită sau pentru îndepărtarea spumei de la suprafața supelor și ciorbelor. Pe lângă utilitate, spumiera din cupru aducea și un plus de rafinament bucătăriei.

Cuțitele speciale pentru brânzeturi

Seturile de cuțite pentru brânzeturi nu erau rezervate doar ocaziilor speciale. Fiecare piesă avea un rol precis, de la tăierea brânzeturilor moi până la porționarea celor maturate. Astfel de seturi sunt și astăzi apreciate la mesele festive.

Paleta pentru tort

Puține obiecte sunt asociate cu atâtea amintiri precum paleta pentru servirea tortului. Fie că era vorba despre aniversări, nunți sau sărbători, aceasta era nelipsită de la mesele de familie și permitea porționarea elegantă a deserturilor.

Cleștii tip foarfecă pentru salată

Poate mai puțin cunoscuți astăzi, acești clești speciali permiteau amestecarea și servirea salatei fără a zdrobi ingredientele. Forma lor ajuta la prinderea și ridicarea ușoară a legumelor, măslinelor sau a altor ingrediente din bol.

Telul clasic din sârmă

Un instrument aparent banal, dar extrem de eficient. Telul din sârmă poate fi folosit pentru sosuri, creme, frișcă sau aluaturi și rămâne unul dintre cele mai versatile obiecte din orice bucătărie. Simplitatea sa este și principalul motiv pentru care a rezistat atât de mult timp.

Zdrobitorul manual pentru cartofi

Înaintea blenderelor și a aparatelor multifuncționale, piureul era preparat cu ajutorul zdrobitorului manual. Mulți bucătari spun că acest instrument oferă un control mai bun asupra texturii și poate fi utilizat și pentru fasole, mazăre sau alte legume fierte.

De ce rezistă aceste ustensile în era tehnologiei

Specialiștii spun că popularitatea acestor obiecte nu este legată doar de nostalgie. Multe dintre ele sunt mai durabile decât variantele moderne, sunt ușor de întreținut și oferă un control mai bun asupra procesului de gătit. În plus, ele poartă adesea o încărcătură emoțională specială, fiind transmise din generație în generație.

Într-o perioadă în care bucătăriile sunt pline de aparate electrice și dispozitive inteligente, aceste ustensile clasice amintesc că uneori cele mai simple soluții rămân și cele mai eficiente.

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