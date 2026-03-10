Pe rețelele sociale, mai ales pe TikTok, tot mai mulți părinți promovează un obicei care stârnește uimire și reacții puternice. Părinții le dau cantități mari de unt bebelușilor și copiilor foarte mici, arată CNN. În unele clipuri, mamele le dau celor mici lingurițe de unt înainte de culcare. În altele, untul este oferit ca gustare. Scopul este să îi ajute să doarmă mai bine, să se dezvolte sănătos sau să rămână sătui mai mult timp după masă. Există chiar și postări în care untul este amestecat în biberon. Iar unii influenceri susțin că micuții ar putea consuma cantități nelimitate de unt, atât timp cât acesta este nesărat și provenit de la vaci hrănite cu iarbă.

La prima vedere, reacțiile de respingere par firești. De zeci de ani, cercetările și recomandările medicale au asociat consumul mare de grăsimi saturate cu bolile cardiovasculare. Aceasta este una dintre principalele cauze de deces la adulți. Totuși, specialiștii citați în material susțin că situația este mai nuanțată atunci când vine vorba despre sugari și copii sub 2 ani. Cu alte cuvinte, părinții care spun că untul are un rol în alimentația bebelușului nu greșesc complet. Dar nici nu au dreptate atunci când transformă acest aliment într-o soluție universală.

- articolul continuă mai jos -

Ritmul de creștere, factorul cheie

Explicația ține de ritmul accelerat de creștere din primii doi ani de viață. În această perioadă, grăsimile au o funcție importantă în dezvoltarea creierului și în susținerea creșterii. Un exemplu este chiar laptele matern sau laptele praf, unde grăsimile reprezintă aproximativ jumătate din totalul caloriilor. Din acest motiv, recomandările pentru grăsimile saturate la bebeluși sunt foarte diferite de cele pentru adulți. Specialiștii spun că, între 6 luni, când încep de obicei alimentele solide, și 2 ani, nu există o limită strictă pentru consumul de grăsimi saturate, așa cum există la vârste mai mari.

Dar lipsa unei limite nu înseamnă că un copil poate mânca unt fără măsură. Medicii și nutriționiștii intervievați spun că una sau două linguri de unt pe zi nu reprezintă, în general, o problemă. Dar atrag atenția că untul trebuie privit ca orice alt aliment. Adică integrat într-o dietă echilibrată și variată. Dacă ajunge să ocupe prea mult loc în alimentația zilnică, el poate împiedica aportul altor nutrienți esențiali.

Aici apare una dintre marile rezerve ale experților. Primele luni în care copilul începe să mănânce solid sunt și perioada în care se formează gusturile, obiceiurile și deschiderea față de diferite texturi și arome. Dacă untul este oferit frecvent ca gustare de sine stătătoare, există riscul formării unui obicei greu de schimbat mai târziu. În plus, deși conține cantități mici de vitamine precum A și D, untul nu oferă suficientă proteină și nici nu acoperă nevoile complexe de nutrienți ale unui copil aflat în creștere.

Cum e consumat, contează

Specialiștii recomandă, în schimb, distribuirea grăsimilor în cadrul unor mese variate. Untul poate fi adăugat în cantități mici în piureuri sau peste legume gătite, dar nu ar trebui oferit singur, ca aliment principal sau ca substitut pentru alte surse importante de nutrienți. Alte variante utile de grăsimi includ avocado, hummusul sau peștele, care contribuie mai bine la echilibrul general al dietei.

Un alt argument invocat de părinții care dau unt copiilor este senzația de sațietate. Iar aici, specialiștii admit din nou că observația este corectă, măcar parțial. Untul are densitate calorică mare și un conținut ridicat de grăsimi, deci este firesc ca un copil să se simtă sătul mai mult timp după ce îl consumă. Problema apare dacă această sațietate îl face să refuze alte alimente mai valoroase din punct de vedere nutrițional.

Efecte benefice

Trendul este alimentat și de promisiunea unui somn mai bun. Unele mame spun online că bebelușii lor au început să doarmă chiar și 12 ore legate după ce au primit unt înainte de culcare. Însă medicii spun că trezirile nocturne sunt normale la sugari și depind de vârstă, greutate, nivelul de sațietate și dezvoltarea individuală. Deși mulți copii încep să doarmă mai bine în jurul vârstei de 6 sau 7 luni, nu există o regulă universal valabilă. Dacă un copil se trezește mai des decât de obicei, cauza poate fi lipsa unui aport caloric suficient în timpul zilei, dar și alte motive care trebuie discutate cu pediatrul.

Mesajul specialiștilor pentru părinții obosiți, care caută soluții rapide pentru mesele copiilor sau pentru somnul lor, este că aceștia nu trebuie judecați. Dar nici nu ar trebui să transforme un truc viral într-o regulă. Untul poate avea un loc în alimentația bebelușului. Însă doar ca parte dintr-o dietă diversificată și echilibrată. Înainte de a urma sfaturi din mediul online, medicii recomandă o discuție cu pediatrul, tocmai pentru a înțelege avantajele, riscurile și efectele pe termen lung. În alimentația copiilor mici, ca și în multe alte aspecte ale creșterii, nu există soluții-minune, ci doar alegeri bine cântărite.