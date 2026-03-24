Cipru continuă să combată consecințele epidemiei de febră aftoasă din februarie și, în acest context, Comisia Europeană și-a mobilizat rezerva strategică de echipamente de urgență, rescEU, pentru a sprijini activitățile de răspuns în curs.

Primele suspiciuni au fost semnalate într-o fermă cu 269 de bovine, însă ulterior boala s-a răspândit și la alte efective de bovine, dar și la rumegătoare mici. Potrivit datelor oficiale, peste 14.000 de animale au fost deja sacrificate în cadrul măsurilor de limitare a focarului.

Febra aftoasă este o boală virală extrem de contagioasă, care afectează animalele biongulate, precum bovinele, ovinele, caprinele și porcinele. Printre simptome se numără febra, lipsa poftei de mâncare, salivarea abundentă și apariția unor vezicule la nivelul cavității bucale și al membrelor. Din cauza gradului ridicat de transmitere și a impactului economic semnificativ, legislația prevede sacrificarea tuturor animalelor susceptibile din exploatațiile în care boala este confirmată.

UE trimite echipamente și vaccinuri în Cipru

Mobilizarea vine în urma unei cereri de asistență din partea autorităților cipriote, efectuată prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE , și include dezinfectanți, echipamente individuale de protecție, salopete de unică folosință, măști faciale, protecții pentru încălțăminte și alte articole esențiale pentru limitarea răspândirii virusului.

Cipru colaborează îndeaproape cu Comisia încă de la începutul epidemiei. Comisia a mobilizat deja asistență prin furnizarea a peste un milion de doze de vaccin pentru întreaga insulă, din banca de vaccinuri a UE, și prin trimiterea a trei echipe de urgențe veterinare ale UE, care au oferit recomandări adaptate și expertiză pe teren. În plus, comisarul Várhelyi a vizitat Ciprul la începutul acestei luni pentru a evidenția solidaritatea deplină a Comisiei cu Ciprul în confruntarea cu această epidemie.

Europa acționează pentru a opri focarul

Comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, a declarat: „Febra aftoasă este una dintre cele mai contagioase boli cunoscute ale animalelor. Gestionarea sa necesită acțiuni rapide și decisive, bazate pe știința veterinară și pe protocoale internaționale consacrate. Aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja animalele sănătoase, pentru a limita focarul și pentru a permite reluarea producției în condiții de siguranță. Suntem pe deplin mobilizați pentru a sprijini Ciprul. Am furnizat deja expertiză veterinară, sprijin de laborator și peste un milion de doze de vaccin din banca de vaccinuri a UE, iar UE va contribui, de asemenea, la acordarea de compensații financiare fermierilor și operatorilor afectați.”

Comisarul pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat: „Europa nu așteaptă escaladarea crizelor. Prin rescEU, acționăm din timp și în deplină solidaritate cu Ciprul. Oferim sprijin concret pe teren, contribuind la limitarea epidemiei și la protejarea atât a mijloacelor de subzistență, cât și a sănătății publice. Aceasta este ceea ce înseamnă în practică „o uniune a pregătirii pentru situații de criză”: statele membre pot conta pe Europa atunci când este nevoie.”